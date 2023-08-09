警搗洗黑錢集團拘7人 涉傀儡戶口清洗逾億

【晴報專訊】警方財富情報及調查科搗破一個洗黑錢集團，犯罪集團涉於去年10月至今年6月期間利用在港開設的傀儡戶口，清洗來自不同詐騙案所得共逾1.1億元黑錢。警方前日展開執法行動拘捕7人，當中1人為骨幹成員，另6人為傀儡戶口持有人。其中有英籍教師誤墮虛擬貨幣投資騙局，損失200多萬元。

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警方財富情報及調查科督察李志鵬指，去年10月起展開以情報主導的代號「義門」行動，透過深入調查及情報分析，鎖定一個洗黑錢集團。警方調查發現，該犯罪集團自去年起以每個戶口約數百至數千元報酬，招攬傀儡在本港開立銀行帳戶，並要求傀儡交出銀行卡及密碼。

李志鵬（警方fb片段截圖）

犯罪集團另透過不同騙案方式欺詐受害人，將犯罪得益傳入傀儡戶口後，由骨幹成員經自動櫃員機提取現金，再用以購買加密貨幣，以逃避執法人員追查。

涉多宗投資騙案 英籍教師失逾200萬元

警方調查發現該犯罪集團涉於去年10月至今年6月期間，利用最少48個傀儡戶口，清洗超過1.1億港元的犯罪得益，其中417萬港元已證實與12宗投資騙案、7宗網上求職騙案，及2宗電話騙案有關。而其中1宗騙案受害人為一名50歲英籍幼稚園教師，因墮入虛擬貨幣投資騙局，最終損失200多萬元。警方並發現犯罪集團指示騙案受害人將款項存入傀儡戶口，當中21宗發生於去年10月至今年6月期間，總損失逾1,300萬元。

警方財富情報及調查科人員於前日（7日）在全港各區展開拘捕行動，以串謀洗黑錢罪拘捕2名本地男子，3名泰國籍女子及2名菲律賓籍女子，年齡介乎33歲至45歲，當中1人為骨幹成員，另外6人為傀儡戶口持有人，他們分別報稱為家傭、運輸工人、清潔工人或無業。

行動中，警方成功搗破該犯罪集團用作儲存傀儡戶口的銀行卡及現金的儲存倉，檢獲總值32萬港元現金，並搜出多張銀行提款卡及多部手提電話，警方正追查其他資金下落，不排除稍後有更多人被捕。