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09/08/2023

王敏奕出埠一個月老公無探班？自爆與羅子溢拍親熱戲勁緊張

#王敏奕 #Venus #家族榮耀之繼承者 #羅子溢 #婚後事
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　　【晴報專訊】王敏奕（Venus）昨日以代言人身份出席醫美活動，她透露最近正在馬來西亞拍攝新劇《家族榮耀之繼承者》，與羅子溢有感情綫，並且有不少親熱戲，令Venus大呼緊張。

 

王敏奕會與老公一起到美容院做facial。

 

　　王敏奕昨日身穿一襲金色低胸晚裝現身活動，她透露今次專程向《家族榮耀之繼承者》劇組請假返港，今天便返回馬來西亞繼續拍劇。Venus開心表示︰「我去咗一個月，第一次出埠拍劇去咁耐，演員之間感情好好，同陳瀅、陳靜成日約埋去coffee shop，或者去食好嘢，好似去旅行咁；余安安每次都會叫埋我去食嘢，但我身體虛弱，去到大馬病咗一個星期，可能因為酒店冷氣太勁吹親。」

 

《家族榮耀之繼承者》陣容鼎盛。（微博圖片）

 

約曾國祥撑枱腳

 

　　Venus在劇中與羅子溢最多對手戲，大家是上司下屬關係，同時有感情綫，她稱︰「我同佢係第二次合作，上一次係《婚後事》，今次唔算多激情戲，但一返到去就要拍一場親熱戲，我都幾緊張，因為唔知羅老師會點發揮。」問到老公曾國祥可有飛馬來西亞探班？Venus笑言︰「佢都好想飛去大馬，但唔係探我，而係去食嘢！」她又透露老公剛從外地參加影展返港，兩口子已經分開一個月，所以昨天放工後相約老公食飯撑枱腳。

 

王敏奕和曾國祥結婚四年聚少離多，十分珍惜相聚時光。（資料圖片）

轉載自: 晴報

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