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10/08/2023

王馨平相隔10年開騷望與Lyman香胤宅合作！遺憾父親缺席，難忘17歲被掌摑

#王馨平 #Linda #別問我是誰 #威嚴背後 #王羽 #王馨平女人馨情演唱會2023 #旺角麥花臣場館 #Lyman #香胤宅
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　　【晴報專訊】出道30年的王馨平（Linda），1993年憑國語歌《別問我是誰》爆紅，成功在樂壇站穩一席位。Linda出身演藝世家，是早年的星二代，父親是武打明星王羽、母親是女星林翠、舅父是曾江。將於下月舉行演唱會的Linda，談及去年因病離世的父親，有着無限的思念，除了推出父女情主題的新歌《威嚴背後》外，個唱亦特別安排懷念亡父的環節。

 

演唱會名稱「馨情」的國語讀音跟「心情」相似，Linda希望跟觀眾分享多年來的感受。

 

　　《王馨平女人馨情演唱會2023》將於下月23日假旺角麥花臣場館舉行，相隔十年，王馨平再在香港舉行演唱會，她表示原定疫情前開騷，如今相隔三年個唱重新啟動，而且只演一場。Linda笑說︰「原本最快要明年先開到show，好彩主辦單位搵到麥花臣有檔期。對我嚟講經歷三年嘅疫情，如果有啲嘢想做而又有機會，就唔好諗咁多，所以即使唱一場我都會做。」

 

Linda揚言不介意再穿美少女戰衣跳唱。（資料圖片）

 

Linda稍後會到澳門、廣州以及星馬等地開騷。

 

Linda今次不再邀請好友周慧敏任嘉賓，希望她在台下做觀眾。（資料圖片）

 

17歲初戀被爸爸掌摑

 

　　過去開騷，爸爸王羽定必是座上客，Linda坦言是一大遺憾，故將在演唱會上安排紀念爸爸的環節，「呢個部分唔想搞到好傷感，我會控制一下情緒，開騷都係想帶歡樂畀大家。」最近Linda推出《威嚴背後》送給亡父，內容是父女過去的一些生活點滴，當中歌詞「當天一巴掌的手…過往我離家出走」，正是Linda與父親的真實寫照。Linda指只曾在小時候被爸爸打過屁股，直到17歲初戀，爸爸十分反對，一怒之下摑她一巴掌，性格倔強的她即時「離家出走」。Linda表示︰「我出咗去幾個鐘就自己返屋企，爸爸後來同我講好後悔打咗我一巴。」她又指長大後，才體會父母的心情，與爸爸的感情愈來愈好。「爸爸係傳統嘅中國男人，佢嘅愛一直都在，只不過唔係咁容易表達出嚟，相信現今好多子女都會有共鳴。」

 

在演唱會上特設悼念亡父王羽環節，Linda不希望氣氛太沉重。（資料圖片）

 

欣賞Lyman舞功一流

 

　　Linda的經典作《別問我是誰》，因為余文樂在電影《春嬌與志明》中模仿而翻hit，最近更有網民指Linda才是「開花舞」始祖。Linda隨即擺出《別問我是誰》的招牌動作，並笑說︰「呢首歌嘅動作真係好經典，希望到時觀眾會跟住一齊做。（會否請余文樂一起上台演出？）當然想，但佢依家喺台灣，要邀請佢返香港演出有一定困難。」不過Linda相當緊貼娛樂圈，十分留意新晉藝人，她特別提及《全民造星V》冠軍香胤宅（Lyman），她大讚對方外形討好，跳唱功夫紮實，比賽當晚表現更是超班。Linda坦言如果有機會，也希望邀請Lyman上台合作，但亦明白到要配合各方面因素。

 

Linda大讚Lyman潛力無限，期待有合作機會。（資料圖片）

 

55歲的Linda身為瑜伽導師，疫情期間在家開直播教班。（IG圖片）

轉載自: 晴報

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