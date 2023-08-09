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09/08/2023

【美股星期三】穆迪削銀行評級 影響有限？｜分析RIVIAN業績｜軟銀有咩新攪作？

#美股 #hot talk 1點鐘 #黃偉康 #電動車股 #聯儲局 #加息 #銀行股 #SFTBY #RIVN #科技股
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嘉賓：資深財經分析師　黃偉康

 

　　評級機構穆迪下調多間美國中小型銀行信用評級，指其集資風險與獲利能力減弱，將考驗本土銀行業的信貸評級實力，再次觸發市場對美國銀行業和全球經濟的憂慮，拖累美股三大指數下跌，連帶一眾銀行股受壓。但早前多家大型銀行都已成功通過壓力測試，是次降級對整體銀行業影響有限？銀行股隔晚表現屬反應過度？市場要回復對銀行業的信心仍欠跟麼催化劑？美國電動車生產商Rivian(RIVN)上季收入按年升近2.1倍至11.2億美元，高過市場預期的10億美元；淨虧損按年收窄29.8%至12億美元；期內毛利率改善至負37%，遠好過首季的負81%。市場對業績收貨嗎？公司雖將全年產量指引上調至2.2萬輛，但現時仍「賣一架蝕一架」，如何才能成功將產量轉化為盈利？軟銀集團(SFTBY)首季意料陷入虧損，主要受名下阿里持股未實現估值虧損逾5500億日圓所拖累。幸有願景基金終扭虧，現時又有條件成為公司轉移投資重心的新出路嗎？美國即將結束加息周期，料對軟銀等科技股股價有正面作用？同時有傳軟銀旗下Arm最早9月IPO，對集團而言屬利好或利淡？

 


 

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