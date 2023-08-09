有老友話，佢不但將股票賣哂，連自住樓都賣埋，有兩千萬現金做定存，以年利率5%計算，每年收息100萬，用4萬蚊租一個單位，仲有4萬幾蚊用，可以退休唔使做，我問老友做定存做了幾多年，如果做了2、30年，的確可以退休唔使做，如果只做一年半載，就唔好咁快退休，否則，再返回職場時很難搵工，想唔到老友話只是做了3個月定存，因為3個月最高息，不過都冇5%，3個月之後可以續期，老友唔明白，利息其實是毒藥，當利息高企，亦是現金為王的時候，做定存可能錯過了一些投資機會，當資產價格上升，那些人就會呻笨，有多餘錢不妨做定存，但不要為了做定存而賣走手上的資產。

定存利息不會長時間維持在高水位，否則就會引發超級通脹危機，當利息回落，靠定存收入的人就出現負現金流，每月要支出一定數目來維持現有生活水平，到那時候他們就會懷念如果不是貪高息定存，沒有賣走手上資產，就不用每月貼錢生活，簡單一句，他們不知道利息是毒藥，高息是毒藥，低息也是毒藥。

低息不單止是毒藥，而且是有名堂，叫糖衣毒藥，當利息下跌至低於投資回報時，例如在過去10幾年，利息長時間低於1%，定存更唔使講，只有0.1 ％，而買樓回報則有2-3 ％，試問邊會有人咁蠢做定存，他們不但用手上現金，而且仲會問銀行借錢買樓，不但可以享受息差收入，而且物業仲會升值，不少人話這是財息兼收，老實說，世界上邊度有咁大隻蛤乸隨街跳，美國突然暴力加息，令到不少借貸比較大的業主不但妻損失息差，而且樓價亦因加息而下跌，糖衣食完，毒藥開始發作，如果借貸比率太大的確是有麻煩，所以，大家千祈唔好因為利息高低而買樓或者賣摟，要認清楚，利息其實是毒藥。