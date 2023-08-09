大學畢業點搵工？職涯規劃第一步︰揀符合興趣的工作！近年興用這些工具製作CV

從離開大學、到踏入職場，應屆大學畢業生有不少地方及心態都需要調整，例如學習新技能、處理職場上的人際關係等。不少畢業生對於要開展職場生涯，或會感到迷茫，加上近年受疫情等影響，社會環境轉變太快，更容易使畢業生不清楚前路，難以定立自己的方向。在規劃自己職場生涯的第一步時，不妨參考以下幾點：

1. 了解自己的喜好 找一份感興趣的工作

了解自己的喜好，不一定指你對某個行業特別有興趣，而是透過了解自己的特質、強弱項等，例如「我喜歡與人溝通、與人接觸的工作」、「我喜歡接受挑戰，想在工作過程中幫助客戶解決疑難」，去決定自己可以先從事那一個行業。

先找一份符合自己興趣，可以表現自己所長的工作，入行後就可以真正「體驗」對該份工作有沒有興趣、自己是否適合該行業等。假如只因應所讀科目或「錢途」決定第一份工作，而自己對這工作沒興趣，你可能很快便會感到無聊和不滿意。相反，如果您對某個領域充滿熱情，您會更有動力去學習和成長，並對工作感到滿足。

2. 善用網上工具及社交平台

現時網上有不少工具能幫助整理和修改CV，提高CV的質量和效率，例如Canva、Novoresume等。此外，搵工求職的方法亦十分多元化，相信大學生對使用網上平台等亦不會感到陌生，其中LinkedIn是一個十分熱門的社交平台，讓本地、甚至國際企業看到你的履歷表，了解你的實習經歷、工作經驗、學歷、專業技能等，有助展現出你是個怎樣的人。

另一個較多前線、兼職或自由職業的搵工平台Moovup好工速遞，求職者可以根據行業、工作模式、地區等搜尋適合工作。年青人謹記使用有信譽及可靠的平台上「搵工」，以免墮入求職騙案，招致損失。

3. 每份工作時都待上一段時間

剛踏入職場，你可能會感到很多的不習慣，甚至感到力不從心，如果輕易便辭職轉工，你未必能充分了解該行業的發展趨勢及前景。如果你不討厭自己的工作，又沒有特別感到「唔開心」，不妨嘗試在該公司待久一點，例如一年，期間就算遇到挫折，也是一個學習機會，讓你成長得更快，你也可以觀察自己有否從熟悉的工作中獲得成功感及滿足感。

此外，即使再微不足道的工作，也可以從觀察工作環境中其他事物獲益，例如觀察工作環境中的其他事物可以幫助我們更好地了解整個工作流程、其他領域的知識等。如果你還未能在工作中完成自己滿意的項目，或者還未學會所有相關的知識和技能，那麼在這份工作中多待一段時間是值得的，因為這可以幫助你更好地成長和發展。不過，若然你覺得自己要「死頂」一份工，因為工作每天脾氣變得暴躁、容易向身邊人發脾氣，便要考慮自己是否適合繼續擔任這份工作及職位，負面情緒日積月累下容易引起精神健康問題，影響深遠。

大學畢業生搵第一份工作未必容易，你可能會考慮自己的興趣、工作薪酬、工作地點，又要了解行業前景，與其在選擇工作時不斷擔心「會唔會搵錯工」，倒不如先嘗試踏出第一步，或許有意外收獲！