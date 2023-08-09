【銀色債券】銀債認購額721.8億，32.6萬人認購，創新高

第八批銀色債券周三（9日）截止認購，政府發言人表示，根據從配售機構收集到的初步資料，今批銀色債券初步認購金額約721.8億元，是目標發行額的約1.4倍，認購人數約32.6萬名，較去年高12%，兩者均創新高。

發言人指，由於銀色債券的認購反應熱烈，預計最終發行額將提高至上限550億元，預料於下周三（16日）公布配發結果。

滙豐：認購金額及數量創新高 經流動理財認購升五成

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，經滙豐認購銀債的金額及數量再創新高，當中超過30%的客戶是首次經該行認購銀債。

她表示，在市場充滿不確定性的環境下，低風險及能提供最少5%穩定回報的銀債因而獲投資者青睞。隨著年長客戶日益習慣使用流動理財，今年經該渠道遞交的申請按年上升50%。整體而言，經流動及網上理財認購銀債的客戶佔比近5成。

中銀香港：認購人數及金額均創新高 線上認購佔比升

中銀香港(02388)個人數字金融產品部助理總經理梁美怡表示，今年銀色債券認購一如預期反應熱烈，經該行認購銀債的人數及金額均創出新高。當中線上渠道認購人數佔比較往年上升，其中經手機銀行申請的人數更上升超過2成。

她表示，該行預計今年市場整體認購人數可超過32萬人，如果以發行額最多增至550億元計算，預計申請20手或以下可獲全數派發。由於近期市況較波動，而銀債可鎖定三年的5厘保證回報，相信長者會長期持有銀色債券作收息之用。另外，中銀香港將提供銀債退款優惠，包括定期存款、投資及保險等產品。

恒生：銀債總認購人數及金額打破歷年紀錄

恒生銀行(00011)投資及財富管理部主管連錦東表示，該行客戶認購第八批銀色債券的反應十分熱烈，總認購人數及認購金額均打破歷年紀錄，可見在現時投資環境波動的情況下，能提供穩定回報的產品獲市場追捧。

他表示，恒生今年更特別增設Mobile App認購渠道，客戶反應踴躍，而透過各個數碼渠道認購的總人數及金額均按年大增超過六成。

渣打：銀債認購申請及金額均創歷年新高

新一批銀色債券今日截止認購，渣打香港財富管理業務主管何文俊表示，該行客戶認購銀色債券的反應踴躍，總認購申請及金額均創歷年新高，當中認購金額較去年增加一成。

他表示，今批銀色債券保證息率上調至5厘，較以往高，對追求穩健收益的長者有一定的吸引力，該行認購最高額度100手的客戶亦有增加。

工銀亞洲：認購人數及金額較去年有雙位數增長

中國工商銀行（亞洲）表示，第八批銀色零售債券的認購反應理想，整體銷售情況符合預期，經該行認購的總人數及認購金額較去年有雙位數增長。每人平均認購超過25手，亦有錄得多宗超過100手大額認購，最高認購為200手，當中有超過三成客戶為首次認購銀債，反映今次銀債的回報相當吸引。

該行提供電子及分行渠道供客戶認購，接近七成客戶透過電子渠道認購，有關透過電子渠道認購金額較去年上升約三成，這顯示愈來愈多銀齡一族喜愛使用網上銀行。另該行亦將為客戶提供銀債退款優惠，有關詳情將於稍後公布。

中國工商銀行（亞洲）零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，今批銀債的認購反應如預期踴躍，雖然銀債公開認購期適逢美國聯儲局加息，但由於是次銀債提供未來3年與通脹掛鈎、且保底息率達5厘的回報，加上市場預期加息周期接近尾聲，明年息口走向有機會轉勢下調，銀債作為相對低風險又可提供穩定回報的防守型投資工具，對銀齡一族有一定的吸引力。

信銀國際：銀債平均認購金額約24萬元

中信銀行（國際）表示，截至今日接獲的銀債平均認購金額約24萬元，亦收到部分客戶的100萬元大額認購，認購總金額比上一批銀債有雙位數增長。

招商永隆銀行：平均每名客戶認購銀債24萬元

招商永隆銀行表示，平均每名客戶認購金額為24萬元。而經電子渠道（手機銀行／網上銀行服務）認購的客戶人數佔比為70%。

耀才：銀債認購額6.13億 平均認購15至25手

耀才證券(01428)表示，集團近5000名客戶參與認購，比去年急升近2.5倍，認購金額為近6.13億，認購人數及金額均打破公司歷年紀錄。平均認購額為15至25手，認購最高額度100手的客戶亦超過10名。

執行董事兼行政總裁許繹彬表示，儘管近日恒指曾上兩萬點，但走勢看來仍疲弱，投資者對投入股票市場的取態仍有所保留，而對銀髮族來說投資的取態一向較為穩健，而是次第8批銀色債券由於保證息率高達5厘，較現行放在銀行作定期為高，加上是次債券為期三年，市場普遍預期美國持續加息的步伐將會完結，如三年都可獲肯定5厘的回報，一定對銀髮族非常吸引，所以是次公開發售部份遠勝往年，亦屬正常。

富途：銀債認購金額近4.3億元 人均認購近18手

富途宣布，於今日上午10時半結束銀債認購，共接獲近2500人申請，獲得近4.3億元總認購金額，人均認購近18手，其中更有逾十多人申購100手，為最高認購額，超越去年成績。

撰文：經濟通採訪組