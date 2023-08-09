  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
生財有道
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學親子理財圖窮秘現教材攻略。學得要精
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

09/08/2023

【銀色債券】銀債認購額721.8億，32.6萬人認購，創新高

#銀色債券 #銀債 #第八批銀色債券 #銀債2023 #債券 #收息 #高息 #保本 #通脹掛勾 #滙豐 #楊玉如 #中銀香港 #梁美怡 #工銀亞洲 #尹可豐 #信銀國際 #耀才 #許繹彬 #渣打 #恒生 #連錦東 #富途 #招商永隆
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　第八批銀色債券周三（9日）截止認購，政府發言人表示，根據從配售機構收集到的初步資料，今批銀色債券初步認購金額約721.8億元，是目標發行額的約1.4倍，認購人數約32.6萬名，較去年高12%，兩者均創新高。

 

 

　　發言人指，由於銀色債券的認購反應熱烈，預計最終發行額將提高至上限550億元，預料於下周三（16日）公布配發結果。

 

滙豐：認購金額及數量創新高 經流動理財認購升五成

 

　　滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，經滙豐認購銀債的金額及數量再創新高，當中超過30%的客戶是首次經該行認購銀債。

 

　　她表示，在市場充滿不確定性的環境下，低風險及能提供最少5%穩定回報的銀債因而獲投資者青睞。隨著年長客戶日益習慣使用流動理財，今年經該渠道遞交的申請按年上升50%。整體而言，經流動及網上理財認購銀債的客戶佔比近5成。

 

中銀香港：認購人數及金額均創新高 線上認購佔比升

 

　　中銀香港(02388)個人數字金融產品部助理總經理梁美怡表示，今年銀色債券認購一如預期反應熱烈，經該行認購銀債的人數及金額均創出新高。當中線上渠道認購人數佔比較往年上升，其中經手機銀行申請的人數更上升超過2成。

 

　　她表示，該行預計今年市場整體認購人數可超過32萬人，如果以發行額最多增至550億元計算，預計申請20手或以下可獲全數派發。由於近期市況較波動，而銀債可鎖定三年的5厘保證回報，相信長者會長期持有銀色債券作收息之用。另外，中銀香港將提供銀債退款優惠，包括定期存款、投資及保險等產品。

 

恒生：銀債總認購人數及金額打破歷年紀錄

 

　　恒生銀行(00011)投資及財富管理部主管連錦東表示，該行客戶認購第八批銀色債券的反應十分熱烈，總認購人數及認購金額均打破歷年紀錄，可見在現時投資環境波動的情況下，能提供穩定回報的產品獲市場追捧。

 

　　他表示，恒生今年更特別增設Mobile App認購渠道，客戶反應踴躍，而透過各個數碼渠道認購的總人數及金額均按年大增超過六成。

 

渣打：銀債認購申請及金額均創歷年新高

 

　　新一批銀色債券今日截止認購，渣打香港財富管理業務主管何文俊表示，該行客戶認購銀色債券的反應踴躍，總認購申請及金額均創歷年新高，當中認購金額較去年增加一成。

 

　　他表示，今批銀色債券保證息率上調至5厘，較以往高，對追求穩健收益的長者有一定的吸引力，該行認購最高額度100手的客戶亦有增加。

 

工銀亞洲：認購人數及金額較去年有雙位數增長

 

　　中國工商銀行（亞洲）表示，第八批銀色零售債券的認購反應理想，整體銷售情況符合預期，經該行認購的總人數及認購金額較去年有雙位數增長。每人平均認購超過25手，亦有錄得多宗超過100手大額認購，最高認購為200手，當中有超過三成客戶為首次認購銀債，反映今次銀債的回報相當吸引。

 

　　該行提供電子及分行渠道供客戶認購，接近七成客戶透過電子渠道認購，有關透過電子渠道認購金額較去年上升約三成，這顯示愈來愈多銀齡一族喜愛使用網上銀行。另該行亦將為客戶提供銀債退款優惠，有關詳情將於稍後公布。

 

　　中國工商銀行（亞洲）零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，今批銀債的認購反應如預期踴躍，雖然銀債公開認購期適逢美國聯儲局加息，但由於是次銀債提供未來3年與通脹掛鈎、且保底息率達5厘的回報，加上市場預期加息周期接近尾聲，明年息口走向有機會轉勢下調，銀債作為相對低風險又可提供穩定回報的防守型投資工具，對銀齡一族有一定的吸引力。

 

信銀國際：銀債平均認購金額約24萬元

 

　　中信銀行（國際）表示，截至今日接獲的銀債平均認購金額約24萬元，亦收到部分客戶的100萬元大額認購，認購總金額比上一批銀債有雙位數增長。

 

招商永隆銀行：平均每名客戶認購銀債24萬元

 

　　招商永隆銀行表示，平均每名客戶認購金額為24萬元。而經電子渠道（手機銀行／網上銀行服務）認購的客戶人數佔比為70%。

 

耀才：銀債認購額6.13億 平均認購15至25手

 

　　耀才證券(01428)表示，集團近5000名客戶參與認購，比去年急升近2.5倍，認購金額為近6.13億，認購人數及金額均打破公司歷年紀錄。平均認購額為15至25手，認購最高額度100手的客戶亦超過10名。

 

　　執行董事兼行政總裁許繹彬表示，儘管近日恒指曾上兩萬點，但走勢看來仍疲弱，投資者對投入股票市場的取態仍有所保留，而對銀髮族來說投資的取態一向較為穩健，而是次第8批銀色債券由於保證息率高達5厘，較現行放在銀行作定期為高，加上是次債券為期三年，市場普遍預期美國持續加息的步伐將會完結，如三年都可獲肯定5厘的回報，一定對銀髮族非常吸引，所以是次公開發售部份遠勝往年，亦屬正常。

 

富途：銀債認購金額近4.3億元 人均認購近18手

 

　　富途宣布，於今日上午10時半結束銀債認購，共接獲近2500人申請，獲得近4.3億元總認購金額，人均認購近18手，其中更有逾十多人申購100手，為最高認購額，超越去年成績。

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

我要回應

更多生財有道文章

你可能感興趣

#銀色債券 #銀債 #第八批銀色債券 #銀債2023 #債券 #收息 #高息 #保本 #通脹掛勾 #滙豐 #楊玉如 #中銀香港 #梁美怡 #工銀亞洲 #尹可豐 #信銀國際 #耀才 #許繹彬 #渣打 #恒生 #連錦東 #富途 #招商永隆

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅繼續拆解電影神怪橋段！最恐怖又真實嘅港產鬼片係邊套？俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入廟定係廟有最多靈體？

【etnet chill賞你】賞「星期一的布魯斯：​今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

etnet.com.hk