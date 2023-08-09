東京新酒店 | 精選4間特色推介：抵住＋1分鐘到淺草寺／銀座黑湯天然溫泉／酒鬼最啱手工啤到會

今年東京有很多很多新酒店開業，最注目的當然是天價的Bulgari Hotel，以及新宿歌舞伎町Tower兩間酒店——Hotel Groove Shinjuku及Bellustar Tokyo！不過，它們的價位實在太離地及唔抵住！去東京玩日日都朝8晚12，留在酒店的時間唔多，與其住貴酒店，不如揀一些有特色的新酒店住吧！以下4間都是今年新開的酒店，各具特色，有星野集團的「都市觀光飯店品牌」OMO，又有位銀座但設有半露天風呂和室兼有天然溫泉的酒店，價錢比較親民，絕對可以考慮下次去東京玩時住幾晚！

東京新酒店推介 | 01 OMO3淺草 by 星野Resorts：1分鐘行到淺草寺！房間可以望到Skytree

2023年7月31日 OPEN

要數最新鮮滾熱辣的東京新酒店，非OMO3淺草莫屬，於7月31日才剛開業，距離淺草寺只有1分鐘路程，位置非常方便，加上是星野集團的酒店，絕對是信心的保證！酒店設有24小時營業的「OMO Food&Drink Station」，有各式各樣的飲品及小食，亦有三文治及飯團，任何時候肚餓都可以買到嘢食，唔使換衫離開酒店去便利店！酒店共有98間客室，主要有3種房型，包括設計充滿淺華特色的YOSE雙床房、豪華雙人房，以及設有2組twin bed（4張單人床）、最多可供4人入住的豪華四人房。價錢方面，雙人房每人每晚6,364円起，非常合理。



雖然大部分香港人都喜歡住新宿、池袋，因為方便購物，但近年淺草一帶多了不少新酒店，都可以試住下這一區。

（圖片來源：OMO3淺草）



OMO3淺草距離淺草寺只有1分鐘路程，位置非常方便。

（圖片來源：OMO3淺草）



平時很少機會見到淺草寺的夜景，在這裡就可以輕鬆地邊歎咖啡（或啤酒）邊欣賞漂亮的景致。

（圖片來源：OMO3淺草）



酒店內有幅大大的「Go-Kinjo Map」，即是「Go近所」地圖，方便大家計劃行程。（圖片來源：OMO3淺草）



豪華雙人房，面積非常寬敞，有33平方米，可以悠閒地欣賞淺草寺的日與夜。

（圖片來源：OMO3淺草）



YOSE雙床房，面積18平方米，有紅色的地毯，是淺草搞笑象徵「寄席」的主題房。

（圖片來源：OMO3淺草）



24小時營業的「OMO Food&Drink Station」，任何時候肚餓都可以買到嘢食。

（圖片來源：OMO3淺草）



「OMO Food&Drink Station」供應各式各樣的飲品及小食。

（圖片來源：OMO3淺草）

OMO3淺草 by 星野Resorts

地址：東京都台東區花川戶1−15−5

房租：每人每晚 6,364円起

交通：東京地鐵銀座線「淺草駅」步行約4分鐘；都營淺草線「淺草駅」步行約6分鐘

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