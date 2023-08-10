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10/08/2023

首5月詐騙增近6成 網騙最多涉近16億元 近期誘騙投資增 警方籲提高警覺

#詐騙案 #網上騙案 #釣魚騙案
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　　【晴報專訊】詐騙案與日俱增，警方指今年首5個月錄得的詐騙案較去年同期增約58%，當中近75%為網上騙案，達1.17萬宗，涉款近16億元，其中釣魚騙案佔2,369宗，投資騙案則騙走逾6億元。警方提醒，騙徒會假冒不同機構發送詐騙信息予市民，近期亦多了騙徒誘騙網民投資股票或虛擬貨幣，呼籲大眾提高警覺。

 

警方即日起推出新一輪宣傳活動，提醒市民「短訊Link咪亂Click」。

 

　　警方數字顯示，今年首5個月共錄得15,792宗詐騙案，網上騙案佔11,700宗，佔整體騙案約74.6%，涉款達15.8億元；當中釣魚騙案有2,369宗，佔整體騙案約15%，涉款約4,980萬元，期內網上投資騙案亦有1,243宗，但涉款高達6.2億元，網上求職騙案則有1,820宗，被騙走3.71億元。

 

已有95人被騙投資內地股

 

　　反詐騙協調中心總督察黃知雯稱，騙案受害人介乎14歲至83歲，逾60歲的投資騙案受害人有逾400人，有從事證券業十多年的人士在5月被騙走122萬元，上月更有74歲女清潔工被騙走397萬元。她指，近期多了騙徒在社交媒體上誘騙網民投資內地股，今年首5月已有95人因投資內地股而受騙，涉其他股票亦有300多宗，涉虛擬貨幣更多達917宗。

 

總督察黃知雯（右）稱，上月有74歲女清潔工墮投資騙案，失去397萬元。

 

　　通訊辦首席規管事務經理李昌煥透露，今年5至7月已發出逾1,300萬個話音或文字信息，提示市民防範「+852」開頭的境外來電，並攔截逾90萬個可疑來電。

 

警防騙宣傳「短訊Link咪亂Click」

 

　　為提高公眾的警覺性，警方即日起推出新一輪宣傳活動，提醒市民「短訊Link咪亂Click」。警方強調，行騙信息內容會以「緊急」等字句製造壓迫感，或營造「機不可失」的氣氛，試圖騙取受害人的個人和信用卡資料，甚至直接斂財，故市民不應回覆「白撞」信息。

 

轉載自: 晴報

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