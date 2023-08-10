智慧城市易出現文化缺失？數碼轉型為文化藝術迎來新契機，推動傳承與創新！

數碼轉型的趨勢是為香港文化藝術和創意產業帶來新機遇，而且中央政府在政策上也全力支持香港發展成為中外文化藝術交流中心及區域知識產權貿易中心，必可會讓香港具藝術才能的年輕人有更大的發揮空間。

時至今日，智慧城市是世界各國推動經濟快速發展和產業升級的重要引擎之一，而傳承傳統優秀文化精神在智慧城市建設實踐中很容易被忽略，致出現文化缺失現象，我們應加強智慧城市與傳統地區文化的耦合互動，香港政府必須正視制訂文化藝術政策和發展藍圖的重要性和必要性，該以傳統文化之「慧」引領智慧城市之建設，以智慧城市之「智」推動傳統文化的傳承與創新，進而實現智慧城市與傳統文化的互動互通，達致共融共贏的局面。

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另外從一個宏觀角度出發，透過從現實生活實踐「數碼化」和「產業化」是最為合適，因創意文化和藝術涉及的內容，將會有更廣更闊的空間，與此同時若能夠配合政府相關的政策，例如開放相關數據和硬件建設，就可讓香港進一步發展所長。香港是一個中西文化揉合的大都會，從一個小小漁港至今天成為國際金融中心，其中傳統文化正正是其中這城市的筋脈和靈魂。現今的數碼轉型的趨勢將文化藝術和創意產業帶來新契機，定可讓本港具藝術才能的年青人有更大的發空間發揮，有規律有序地促進整體的生態環境健康發展，並為行業產業化提供更多就業創業機會。

香港貿發局電子及電器委員會委員、智慧城市聯盟副會長秦仲宇是Art ID Standard監督團和技術委員會成員之一，他指，Art ID Standard致力促進由萬維網聯盟（World Wide Web Consortium，W3C）管理的「去中心化身份」 （Decentralised ID，DID）。DID模型與頒發識別企業和電腦伺服器數碼證書的早期概念一致，差別在於現在可以把可驗證憑證儲存在去中心化服務器中。

秦仲宇指，區塊鏈等分佈式數碼技術不應局限於消費端，Art ID Standard其中一個宗旨是建立基本協議來驗證藝術品和收藏品，並保護其創作者或擁有人的知識產權。其中一個準則是讓服務供應商，依賴與關鍵基礎設施相同的元數據定義，進行進一步的貿易、保險、估值、抵押品、部份所有權、資產代幣化或任何流動性或拍賣活動。擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、數碼收藏協議及 Web3 沉浸式技術，正在推動藝術行業的強勁增長。秦仲宇指出，近年流行藝術和廉價藝術品的數量顯著增加，而香港作為國際旅遊、金融和物流中心，正好是業界捕捉數碼藝術增長機遇的理想市場。

秦仲宇說，ART ID Standard及其元數據定義和虛擬資產的新監管制度將相輔相成，能支持藝術和收藏品的代幣化。資產為藝術品收藏家或基金提供流動性，同時減少盡職調查處理和文書工作成本。這正好抵銷甚至解決了很多在傳統上有價值但流動性差的資產相關問題。

而所謂的生態環境，牽涉到各方各面，這些包括人才培訓和吸納、傳統文化藝術的傳承和創新、文化創意產業的發展（包括市場擴張，觀眾培養，公眾藝術教育，創意產業及其他產業如旅遊業的互助互補，但目前這種種因素既互相牽引也互相牽制。我們必須找尋突破口，讓整個生態系統健康形成一個良性循環，從而使互相牽制變成互相補足，數碼轉型也為文化藝術帶來「產業化」的契機，這樣的良性循環讓藝術領域有可持續發展的空間。

總而言之，在不同的文化藝術和創意產業的範疇上，一直有不少有心人在香港這片獨特的文化土壤上，創出一片文化藝術的天空筆者相信，而智慧校園的理念更是要讓科技的活力將一個校園達到所至「智慧化」的境界，不論採用甚麼技術，均至少要具備Learning、Interactive、Automation、Capture、Sensing 、Uniqueness Recognition、Interaction 及communication。

早前由HKtag主辦的智慧校園專題研習活動，看到今天的中學生由參與構思與設計中，他們關注校園內的學生安全顯得尤為重要。他們的項目很多從 AI 人工智慧或機器學習的角度解讀，但感恩是他們更會提議在未來的智慧校園更應該以學習者參與(Learner Participation) 為中心，運用各種ICT 科技，創建全體學生樂於參與和分享的環境，透過集體智慧 (Collective Intelligence) 共同建構出的一個真正讓所有學生樂於互動參與和交流學習的智慧校園社群。他們懂得擷取各種人、事、物、數據，並且根據各種模型進行分析。

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我深切同意並認同智慧，是往往來自於累積下的經驗，而其中最重要的機制，就是持續學習與反思，往往過於強調「物」與「信息」之間的連接，卻缺乏「人」與「社群」之間的關係。

人與仁之間的平衡才是一切ICT的根本。