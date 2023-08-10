屋企都整到！Cafe人氣小食「西班牙蛋餅」鬆軟香口，送酒都啱！一隻平底鑊搞掂

眾多蛋類菜式當中，我喜歡的就是蛋餅，今日跟大家介紹一款西班牙蛋餅，內餡有洋葱、馬鈴薯，再加入西班牙腸，吃起來口感鬆軟又足料。

食譜作家、料理導師

John Rocha鹹蝦燦

西班牙菜和葡萄牙菜頗為相似，西班牙人有吃 Tapas 的文化，而葡萄牙人則會吃 Petiscos。Tortilla 是傳統的蛋餅，是一個非常經典的 Tapas 菜式，更被視為主菜；葡萄牙人也喜歡吃蛋餅，他們會加入葡腸或西班牙腸，甚至馬介休魚，令味道更豐富。

下頁睇詳細食譜！