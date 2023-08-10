10/08/2023
屋企都整到！Cafe人氣小食「西班牙蛋餅」鬆軟香口，送酒都啱！一隻平底鑊搞掂
John Rocha 鹹蝦燦
John Rocha 鹹蝦燦
飲食文化人 | 食譜書作者 | 說故事的廚師
中葡混血兒，自幼受中西文化薰陶，加上從小喜歡烹飪，不知不覺從嫲嫲和媽媽身上學會了很多正在失傳的澳葡家庭料理。以往從事市場策劃和品牌管理工作，2018年開拓廚藝事業，現為煤氣烹飪中心的客席導師，為多個大型機構作烹飪示範、拍攝視頻，致力推動飲食與煮食文化；同時亦為傳媒撰文和拍攝煮食專欄，並撰寫多本食譜著作，包括《鹹蝦燦之味》、《Woll微壓潮煮》、《鹹蝦燦味道日誌》和《我想你‧煮》等。
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Youtube： John Rocha Cooking
Instagram：johnrochacooking
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鹹蝦燦假日煮場
隔周四刊出
眾多蛋類菜式當中，我喜歡的就是蛋餅，今日跟大家介紹一款西班牙蛋餅，內餡有洋葱、馬鈴薯，再加入西班牙腸，吃起來口感鬆軟又足料。
食譜作家、料理導師
John Rocha鹹蝦燦
西班牙菜和葡萄牙菜頗為相似，西班牙人有吃 Tapas 的文化，而葡萄牙人則會吃 Petiscos。Tortilla 是傳統的蛋餅，是一個非常經典的 Tapas 菜式，更被視為主菜；葡萄牙人也喜歡吃蛋餅，他們會加入葡腸或西班牙腸，甚至馬介休魚，令味道更豐富。
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