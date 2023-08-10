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10/08/2023

精選最正消暑冬瓜盅！百年老店足料蛇湯冬瓜盅／米芝蓮級鮑魚花膠本地有機冬瓜／超滋味一人盡興迷你版／古法製入口即化冬瓜盅

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Text: Yan Chung

　　今個夏天特別熱，多走幾步也會大汗淋漓，令人特別想食冬瓜盅。冬瓜不單止清熱解暑，還被認為有降膽固醇、止咳化痰，甚至抗衰老的功效。最重要，清香味美，入口下肚舒爽怡人，踢走炎夏煩悶。當然，首先要找到高水準冬瓜盅！推介編輯心水5個冬瓜盅，有百年老店冬瓜盅、有米芝蓮星廚自家種冬瓜炮製的、有一人前冬瓜盅，少不了傳統口味之餘，也可以冬瓜配海鮮鍋打邊爐。款款吸引，有冬瓜盅，不怕夏日長！

 

精選最正消暑冬瓜盅 | 1.超香甜！百年老店蛇湯冬瓜盅！古法足料有夜香花！—蛇王芬

 

　　「大熱天時點食蛇羹？」因為「蛇王」二字，大部分人以為去蛇王芬只吃蛇羹。其實，一來蛇羹一年四季適合進補享用，二來蛇王芬亦有提供大量粵式經典名菜和燉湯，口味正宗傳統。簡單一數，冬天有煲仔飯，夏天有冬瓜盅，兩者也是飄香四溢，引得全場注目。冬瓜盅年前一推，可謂紅遍中環，今夏如果想食蛇王芬冬瓜盅，記得提早4小時預訂。

 

蛇王芬裝潢古色古香，菜式也保留了粵菜傳統。

 

　　蛇王芬的「夏日傾情冬瓜盅」十分厚肉，師傅憑經驗，按冬瓜的老嫩度燉2至3小時。湯底以蛇骨熬製，特別香濃。用料也保留古老傳統配方，加入鴨肉、豬肉、金華火腿、蓮子、百合、生熟薏米、蝦仁、帶子、蟹肉，還有帶出幽香的夜香花，十分足料。湯底鮮香清甜，冬瓜肉亦完全入味，一碗下肚，馬上消暑，令人心情舒爽。香港的夏天特別長，秋天也還是有份悶熱。啱晒！因為「夏日傾情冬瓜盅」後，還有「秋日微涼冬瓜盅」，由夏至秋，繼續清熱消暑！

 

店內採用的冬瓜十分厚肉，燉得軟腍入味。$480(中4-6人)、$550( 6-10人)

用料保留古老傳統配方，十分豐富足料。

以蛇骨熬湯作湯底，香氣特別濃厚。

 

蛇王芬

地址：中環閣麟街30號地舖

電話：3579 5954

營業時間：星期一至日 11am-9:30pm

 

下一頁：From Farm to Table！米芝蓮星廚用本地農場有機冬瓜 + 鮑魚花膠做矜貴冬瓜盅！

 

 

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