本地客運虧轉盈 港鐵仍少賺近12% 半年賺42億 物業利潤跌9成料補貼車費受限

【晴報專訊】港鐵昨公布中期業績，受惠於經濟活動復常，本地客運服務轉虧為盈賺10億元，總客量達9.2億人次，按年增4成，其中本地客量回復至疫前9成，高鐵客量亦比疫前多；惟香港物業發展利潤大跌9成至約8億元，半年賺41.8億元，按年少11.7%，派中期息0.42元。有學者認為，目前樓市氣氛差，料物業發展利潤補貼車費的幅度，未來一兩年都會受限。

港鐵本地客運總客量達9.2億人次，按年增4成。

本港防疫措施自去年底相繼取消，年初又恢復與內地通關，帶動港鐵客量上升，機場快線以外的本地重鐵客量達7.8億人次，按年增36.2%，過境服務及高鐵分別錄得2,810萬及760萬人次客量，車務營運虧損大幅收窄至7.7億元，連帶車站商務利潤同樣有增長，香港客運服務賺10.2億元。

港鐵行政總裁金澤培

港鐵行政總裁金澤培稱，本地客量已回復至疫前逾9成，跨境及機場快線則回復6成至7成，高鐵客量更超越疫前水平，但稱客流仍受經濟及市民出行需要等因素影響，對下半年情況審慎樂觀。對公司早前預告會在有需要時提早收車，以延長維修時間，他稱暫無有關計劃，強調亦不會全線同時實施。

小蠔灣項目招標 冀改善條款增吸引力

不過，以往貢獻港鐵盈利甚多的香港物業發展利潤，表現則倒退，僅賺7.8億元，按年大減逾9成。財務總監許亮華解釋，利潤倒退主要因去年有3個地產項目入帳，造成高基數效應。物業及國際業務總監鄧智輝稱，未來12個月會密切留意市況，料有4,000個單位推出招標，包括東涌東第一期項目；早前流標的小蠔灣則正聽取發展商意見，冀改善條款令項目更具吸引力，強調仍是公司優先發展項目。

對近期樓市氣氛冷淡，鄧稱，樓價波幅「有上有落」屬可理解，惟「鐵路加物業」是長周期發展，以前亦見過不同經濟周期，又提到目前有逾1.7萬個單位正在發展，相信不會有供應斷層；另今年下半年會為日出康城第11期的利潤繼續入帳。

港鐵票價調整機制今年3月完成檢討，票機與港鐵物業發展利潤掛鈎，賺愈多扣減愈多，但如今利潤卻倒退。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波指，目前加息周期未完，樓市發展仍受影響，料物業發展利潤「呢一兩年都不會好」，難以幫助削減票價加幅。他解釋，物業盈利水平肯定高於運輸，「鐵路加物業」非全無幫助，但高樓價衍生的社會問題已不容忽視，加上扣減幅度較少，對應否持續有保留，「不如索性讓港鐵賺到盡，等政府收返股息再補貼交通費」。

立法會議員張欣宇稱，機制僅與物業發展利潤掛鈎，參考以往數據，能觸發最多0.8%扣除機會本已較低，今年餘下時間港鐵推單位數目不多，明年實際扣減恐更有限，認為明年應再就機制作中期檢討。