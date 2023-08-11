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11/08/2023

環保署認夾雜歌曲難監管 店舖揚聲器叫賣擾民 去年投訴逾500

#環保署 #噪音管制條例 #揚聲器
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　　【晴報專訊】環保署擬修訂《噪音管制條例》並進行諮詢。環保署首席環境保護主任昨指，去年共接獲逾500宗有關店舖用揚聲器重複播放預錄聲帶叫賣的投訴，對附近民居造成滋擾，修例將禁止公眾地方使用揚聲器叫賣，惟商場內使用就不受規管，又承認商戶播放歌曲若夾雜叫賣成分，屬灰色地帶，暫當作音樂；另修例亦涵蓋設1萬元定額罰款機制，減少針對短期租約商戶的執法困難。

 

 

　　環保署首席環境保護主任李志坤昨表示，近年有店主使用揚聲器重複播放預錄聲帶叫賣，不斷重複，且愈播愈大聲，黑點如荃灣、深水埗及元朗等情況嚴重。

 

記者昨發現有不少商舖皆有用揚聲器叫賣或播放錄音

 

　　李志坤說，曾到過元朗黑點巡查，發現有老人院不斷受重複播放叫賣聲滋擾，屬「避無可避」。

 

倡設定額罰款 方便控短期租約

 

　　李指，署方接獲相關投訴由2017年200多宗上升至去年逾500宗，共巡查1,300次及聯同其他部門聯合執法；過去數年，亦共提出逾170次與店舖叫賣有關的檢控，包括屢次違規的店舖董事亦成功被定罪，但相關投訴未顯著下降，形容已用盡《噪音管制條例》下賦權，成效仍不理想，故修例加強檢控。

 

　　他指，修例建議禁止在公眾地方使用揚聲器叫賣，包括用手機播放預製錄音，即使在店舖裏播放，「大聲到連出面都聽到，就受規管」，而非叫賣的廣播就不受修例涵蓋；至於在商場內使用則不受規管，亦允真人叫賣，但就不能對附近居民造成煩擾；至於商戶播放宣傳歌是否屬叫賣，他指有灰色地帶，暫當作音樂，但歡迎市民諮詢期內提意見，期望明年向立法會提交草案，2025年實施。

 

　　他又指，有店舖以短期租約出租，執法人員現時到場蒐證確認噪音滋擾後，須以法院傳票方式向涉違例人士作檢控，需時2至3個月，成功申請傳票已找不到涉違例人士，故建議設定額罰款機制。

 

檔販反對一刀切 倡分時段執法

 

　　昨有檔販認為，應分時段執法，不宜一刀切，「如何時至何時可以大聲一點，何時就不可咁大聲，這樣去控制，如一天到晚不可大聲，一蚊一個、十蚊十一個，你又是否聽到？有時街上十分嘈吵，又有車聲。」

 

轉載自: 晴報

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