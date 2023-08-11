警下周一起嚴打亂過馬路 違例罰$2000

【晴報專訊】警方數字顯示，今年首兩季全港共發生53宗致命交通意外，造成53人死亡，創近3年最高，其中32名死者為行人，佔整體約6成，當中近66%是65歲或以上長者，是所有道路使用者組別中比例最高。連同上月的數字，今年首7個月合共有61宗致命交通意外，情況令人關注，警方下周一（14日）起將加強執法，如市民亂過馬路，一經定罪可被罰款2,000元。

警方向市民派發宣傳物品，籲注意道路安全。

首兩季致命交通意外 創近3年高

交通總部道路安全課高級督察陳浩文指，行人發生意外的主因包括過路時不專注如使用手機或回覆短訊、不當使用過路設施如衝紅燈、15米範圍內有過路設施也不用，以及貪方便沿馬路步行等。他指有些家長即使帶同孩子也會衝紅燈過馬路，亦有人會「楔車罅」或從大型車輛旁邊走過，沿馬路推手推車等情況亦常見。

他相信意外增加與疫後人流和車流增加有關，對此交通總部和5大總區完成現時的宣傳教育行動後，下周一將針對行人違規項目如不守燈號過馬路、攀爬或穿過欄桿過路、過路時疏忽而危及自身或他人等進行執法，除定額罰款2,000元外，或會作出檢控，冀以阻嚇性和警惕性方式，改變市民錯誤或危險行為。他指各總區將按當區的意外趨勢制定執法細節，惟拒絕回應會派軍裝或便衣警執法。

針對不專注或危險駕駛執法

他提醒市民應使用行人過路燈、斑馬線等，且需遵守交通燈號，駕駛者亦應留意盲點後才開車。他表明今輪執法行動亦會針對不專注駕駛、不小心駕駛和危險駕駛的司機，冀透過加強執法保護市民和提升道路安全。