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11/08/2023

ERROR四子首次擔正電影《陰目偵信》！出絕招谷票房派阿Dee何啟華露絕密部位

#周家怡 #葛民輝 #吳保錡 #何啟華 #郭嘉駿 #梁業 #毒舌大狀 #陰目偵信 #Error #193 #肥仔 #全星暑假-ERROR暑期自作業
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　　【晴報專訊】ERROR四子首次擔正的電影《陰目偵信》前晚舉行首映禮，成員郭嘉駿（193）透露票房過2,000萬便有機會開拍續集；為了谷票房，隊長梁業（肥仔）豪言若然票房衝破5,000萬，便派出曾除褲謝票的何啟華（阿Dee）公開私密部位，相當重口味！

 

ERROR四子稱會突襲戲院謝票。

 

　　梁業、何啟華、郭嘉駿、吳保錡、葛民輝和周家怡等，前晚出席電影《陰目偵信》首映禮。ERROR四子首次擔正電影，阿Dee坦言感覺很夢幻，問他曾參與過億票房電影《毒舌大狀》，今次可會有票房壓力？肥仔即搶說︰「因為阿Dee之前嘅票房太勁，我哋達唔到個level即係阿Dee嘅問題。」193即表示自己只是配角，阿Dee才是主角；保錡接着指阿Dee是專業演員，自己只是普通運動員，三人合力圍攻阿Dee，場面惹笑。

 

採用暗黑兵法谷戲

 

　　193又透露監製指票房過2,000萬便有機會開拍續集，「電影係網絡小說改篇，今次只係拍其中一篇，希望可以一路拍落去，好似《陰陽路》系列咁。」肥仔即表示如票房達5,000萬，他們會重現綜藝節目《全星暑假-ERROR暑期自作業》中，公開阿Dee接受前列腺檢查，肥仔說︰「阿Dee會攞佢嘅前列腺出嚟，佢個名叫『前列腺哥』。」保錡即笑說︰「好抵，5,000萬就可以睇到，呢個就係我哋嘅票房暗黑兵法。」

 

周家怡笑言若票房理想會露髮綫謝票，郭思則表示會露事業線。

轉載自: 晴報

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