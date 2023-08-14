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14/08/2023

有搞笑細胞自信勝任演喜劇！Gin Lee勢搣甩「悶蛋」形象

#Gin Lee #李幸倪 #企好
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　　【晴報專訊】李幸倪（Gin Lee）今年初加盟英皇娛樂後，不但歌路變得多元化，她也慢慢展露真個性。從前的Gin Lee總是一本正經，給人沉悶的感覺；她坦言轉投新公司後，積極洗脫這個污名，樂意展示自己搞笑一面，更有意演喜劇，進一步發揮搞笑細胞。

 

 

　　Gin Lee最近推出今年第三首單曲《企好》，轉投新公司後，不但歌路擴闊，她亦敢於展露不一樣的自己。以往的Gin Lee給人沉悶的印象，其實她愛搞笑和講爛gag，她亦積極裝備自己，勢要搣甩污名。「其實我同公司檢討過，一直以嚟外界唔知我嘅性格，我又驚無人想聽我講嘢，加上無渠道介紹自己，可能需要一個平台，畀大家知道真實嘅我係點，所以開始拍vlog。」她起初擔心拍片無人睇，幸好不管是外遊vlog、教唱歌短片，抑或突襲粉絲婚宴送驚喜的片段，點擊及網民反應十分正面，令她重拾自信。

 

Gin Lee在新歌《企好》MV中，首度挑戰喊戲。（網上截圖）

 

　　勇於嘗試的Gin Lee希望唱而優則演，更在新歌《企好》MV小試牛刀，夥拍王敏奕、陸駿光及盧鎮業演出。Gin Lee坦言最初只打算在鏡頭前「行行企企」，但想到畢竟是自己的歌曲MV，不想像路人甲般，所以向高難度挑戰，演出爆喊場口。「當知道要爆喊就開始緊張，但同自己講『試下啦』，於是我諗起一首觸動情感嘅歌，由拍攝前一晚到埋位前十分鐘不停loop，去培養情緒。導演一take就收貨，點知做漏咗開水喉嘅動作，於是再補多take，但情緒始終無第一take咁好，經剪輯後就有咗MV睇到嘅版本。」

 

放下偶包樂做醜女

 

　　原來Gin Lee曾獲導演邀請拍戲做女主角，但她考慮到演出經驗不多，加上做主角壓力太大，所以婉拒邀請。她笑言最想演喜劇：「我好有信心令觀眾大笑，可能本身畀人感覺好正經，只要我輕輕做一啲表情或動作，觀眾就會笑。」她願意演醜女角色，亦明白演戲需要夠放夠投入，她也絕對能放下歌手偶包。

 

早前Gin Lee突襲粉絲婚禮獻唱，相當驚喜。（網上截圖）

 

唱功了得的Gin Lee拍片教唱歌，狂吸21萬點擊。（網上截圖）

 

轉載自: 晴報

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