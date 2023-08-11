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中大校董會改組愈揭愈臭 | 核災時代的「美麗日本」2023-08-04
關鍵字：得獎名單 etnet Bonus etnet App DIVA Bonus Health Bonus 社創SoIN活動 獎賞活動 最新資訊

11/08/2023

【得獎名單】【etnet Chill賞你】賞「星期一的布魯斯：今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

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【得獎名單】【etnet Chill賞你】賞「星期一的布魯斯：今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

 

mdbtwbetnchill

本推廣活動已圓滿結束，非常感謝大家的支持及踴躍參與！

 

現公布得獎名單 ：

(Facebook 顯示名稱)

c sze man
Ky Wong
lee ting yuen
Harvey Wong
Dorothy Li
Sally Sze
Jason Tong
Alan Tong
杜婉兒
Chan Mat
Wing Low
Daniel TAng
Ping Ho
Ziggy Tao
Smh Chan
盧嘉敏
Cherry So
Vicky Ho
WONGYM
YANYF
Marron Lee
Wong May
Cassi Lau
lou flynn
hoi tung chan
Jacky Cheng
Jacky Cha
Christine Yu
Kai Ming Kwong
Kai Lee
Yin HOHO
Li Oi Shan

 

備註:

- 得獎者將獲得「星期一的布魯斯：今天也不想上班盲盒」乙盒 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」乙個
- 得獎者將經電郵通知領獎詳情。

 

活動條款及細則：
1. 領取有效期由即日起至2023年9月3日。請於有效期內到指定地點換領、逾期作廢。
2.《經濟通》不代表獎品供應商，並不對獎品品質作擔保。
3. 所有獎品不可轉換、轉讓、或兌換現金。
4. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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