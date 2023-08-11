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11/08/2023

挑選股票的方法(上)

#股票
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  • 丁汀

    丁汀

     

    從小學起對股票已產生興趣，現在人過30，財務自由，食息是主要收入。日常工作（其實應該是興趣）是搜尋香港股票資料，去遍上市公司股東會，購遍香港上市公司的股票。現時手持逾千間上市公司股票，寫文目的為記錄香港股票市場被忽略卻可影響股價的人和事，分享有趣投資方法和財自心得。

    趣味投資法

    每周五

　　其實作為一個碎股黨，買股票都是很隨便，只要每手價值足夠小，或者有小量禮品就可以，但如果選一些有投資價值的股份，卻是有一個完整的模式，現在我就談談如何選一些值得投資股票的方法，但由於篇幅太長，唯有分開上下篇。

 

 

 

1.閱讀招股書

 

　　我認為認識一隻股份，就應該先看看它的招股書，留意的部分包括其歷史，從這些文件中明白業務是在哪個地區起家，之後看看上市前有甚麼投資者，了解其背景，並順便在網上搜索有否不良紀錄。之後略為查看一下其業務，然後看董事及高層名單，也是做一次董事起底，才看會計師報告，留意損益表及資產負債表。最後可以看看風險，留意前列的風險如何即可。

 

 

 

　　若果認為有利可圖或有前景，則無論如何都會抽新股，及後沽出大部分，只留下碎股去出席股東會。若果值得長線投資，但估值太高，則隨時保留觀察，待股價達到合理值，才順勢吸納。

 

 

 

2. 定期閱讀公告

 

　　一般來說，追隨著時間的變化，如果定性為值得投資公司，也會開始特別注意其業績公告及相關業務發展，若在業績、派息及業務上可能有突出表現，這就需要每天留意相關公告及資料以確定自己的判斷。以上兩類公司如果突然在派息、業績及其他方面超出我的預期，就會繼續留意其股價表現，如果價格適合，就可以逐步增持。

 

 

 

3. 篩選值得投資股份

 

　　我通常也會利用經濟通的篩選功能，留意一下低市盈率及高股息的股份，然後再把這些股份的資料再研究一下，最後再用經濟通過往20多年派息功能，來看看公司過往多年派息的穩定性。如果派息穩定，則會對這些公司多給一點信心。

 

 

 

4. 留意股本變化、股權分布

 

　　到了這部分，其實我只是留意其他網站中所提供過去多年的股本數目，看看其股本擴大，如果股本擴大非常嚴重，就會看看是甚麼原因，並會多留意，並留意是否因為供股、合股、拆股造成。至於股權分布，我只會粗略看看，如果發現股份有抵押予其他金融機構，或者大股東持股比例不足30%，通常都會避開。

 

 

 

　　孫子兵法有云：「多算勝，少算不勝」，要詳細了解了解一隻股票的背景，實在是有需要的，但了解其是好公司或者最少不是壞的公司，並不等於它值得投資，也需要看看股價的表現。

 

 

　　下篇我再繼續討論選股。

 

 

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