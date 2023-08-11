Samsung Galaxy Z Flip 5登場！現時最好用細摺機！一系列個人化配件+全面升級外熒幕功能

Samsung一口氣推出了兩款全新摺疊手機Galaxy Z Flip 5及Galaxy Z Fold 5，除採用最新的硬件規格，設計上亦繼續改進，加上更完善的攝影功能，是新一代的摺疊手機的熱門之選。是次筆者先介紹「細摺」Galaxy Z Flip 5。



（圖片由作者提供）

Galaxy Z Flip 5沿用同系列的向上翻蓋設計，機身支援IPX8防水，並以Gorilla Glass Victus 2保護，配合強化鋁合金邊框，手感進一步加強。手機備有綠、黑、紫、白及藍色機身選擇，採用雙軌可摺鉸位設計，可讓主熒幕調校至不同角度使用，配合Flex Mode有更好的手機使用體驗。

Galaxy Z Flip 5內置兩個同是1,200萬像素的廣角及123°超廣角鏡頭。（圖片由作者提供）

機身設有整合指紋感應器的電源鍵及音量鍵。（圖片由作者提供）

採用USB Type-C介面充電，支援25W有線快充。（圖片由作者提供）

Galaxy Z Flip 5支援IPX8防水，並以Gorilla Glass Victus 2保護。（圖片由作者提供）

手機擁有6.6吋2,640 x 1,080解像度的Dynamic AMOLED 2X熒幕。（圖片由作者提供）

主熒幕上方設有1,000萬素自拍鏡頭。（圖片由作者提供）

相對於過去多代的Galaxy Z Flip系列，Galaxy Z Flip 5加入了尺寸更大的外熒幕，是次用上3.4吋720 x 748解像度的SuperAMOLED，令功能全面提升。這個外熒幕不單可查看訊息通知、打電話及自拍等，亦能自行加入不同的小工具使用，最重要一點，是次更可於外熒幕直接使用應用程式，例如Google Maps，甚至觀看YouTube及Netflix影片等。

Galaxy Z Flip 5搭載Snapdgraon 8 Gen 2處理器，內置8GB記憶體，以及備有256GB及512GB版本，安兔兔測試分數超過133萬，有頂級的效能表現。此外，手機擁有6.6吋2,640 x 1,080解像度的Dynamic AMOLED 2X熒幕，支援120Hz刷新率、HDR10+顯示及1750 nits亮度，以及內置3,700mAh電池，支援25W有線快充，官方稱30分鐘便能充電50%，也支援無線充電及反向充電功能。

Galaxy Z Flip 5採用雙軌可摺鉸位設計，可讓主熒幕調校至不同角度使用。（圖片由作者提供）

Galaxy Z Flip 5加入了3.4吋外熒幕，是次更可於外熒幕直接使用應用程式。（圖片由作者提供）

一如過去的Galaxy Z Flip系列，Galaxy Z Flip 5只支援單SIM卡。（圖片由作者提供）

提供的拍攝功能與其他Samsung手機相若。（圖片由作者提供）

外熒幕有不同設計選擇，並可按需要作個人化設置。（圖片由作者提供）

Galaxy Z Flip 5採用Snapdragon 8 Gen 2處理器，安兔兔測試分數超過133萬，有頂級的效能表現。（圖片由作者提供）

Galaxy Z Flip 5的1,200萬像素廣角鏡頭，可拍攝極高畫質的相片。（圖片由作者提供）

Galaxy Z Flip 5內置兩個同是1,200萬像素的廣角及123°超廣角鏡頭，其中廣角鏡頭支援OIS光學防震，支援10倍數碼變焦，提供的拍攝功能與其他Samsung手機相若。不過，由於手機採用摺疊設計的關係，透過FlexCam模式可透過外熒幕觀看自拍畫面，以得到更好的影像。

總結

試用過Galaxy Z Flip 5後，筆者認為是現時最好用的「細摺」手機，除了有齊全的功能，Samsung也提供了一系列個人化配件，這方面其他同類手機無法媲美。至於另一部「大摺」Galaxy Z Flop 5，筆者容後會另文介紹。

同場加映：Galaxy Z Series限定夏日體驗館

為配合Galaxy Z系列手機推出，Samsung即日起至9月3日在中環皇后大道中29號華人行地下G3至G4號舖設立了Galaxy Z Series限定夏日體驗館，展示包括Galaxy Z Fold5、Galaxy Z Flip5、Watch6系列以及Tab S9系列在內的全新產品。體驗館亦定時舉行一系列工作坊，讓大眾親身體驗Galaxy系列產品。

（圖片由作者提供）

作業系統：Android 13

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 3.36GHz八核

記憶體：8GB RAM / 256GB/512GB ROM

顯示屏：720 x 748像素，3.4吋多點觸控Super AMOLED（外熒幕）2,640 x 1,080像素，6.7吋多點觸控Dynamic AMOLED 2X（主熒幕）

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/5/8 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28/66 / TDD-LTE Band 34/38/39/40/41 / 5G N1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/66

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.3

鏡頭：1,000萬像素（前置） / 1,200萬像素廣角 + 1,200萬像素123°超廣角（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS / NFC / 指紋感應器

電池：內置3,700mAh

體積：85.1 x 71.9 x 15.1毫米（摺合） / 165.1 x 71.9 x 6.9毫米（展開）

重量：187克

售價：$8,298 (256GB) / 9,298 (512GB)

查詢：Samsung 3698 4698





