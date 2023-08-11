成功KOL是怎樣煉成？關鍵在「優雅地解決社會問題」！太在意營收成大忌

有些人天生吃文昌和文曲這兩個行業的飯，即是靠寫文章和說話去賺錢，內地的羅胖（羅振宇）和樊登便是佼佼者。換作是遠古時代，老百姓天一黑便習慣圍爐取暖聽說故事，他們兩位肯定擔當著說書人的角色。雖其貌不揚，但有懾人氣場，羅振宇的「得到」和樊登的「樊登讀書」，每年創造幾億營收。兩人同是由傳統媒體轉換跑道而取得成功的人，知識傳播對他們而言既是自身使命又能帶來可觀回報，他們也是我朝向的目標。

樊登曾提醒過創業的朋友們，如果能優雅地解決社會問題，你便能創業成功。能夠優雅是因為找到對的商業模式，社會問題是市場上的痛點，整句話的直接演繹就是： 你創造了一件產品或服務能夠幫助人解決難題，顧客也樂意購買，你便優雅地完成整個交易程序，漂亮地賺取收費。 大企業的創始人往往都有一個宏大的變革目標（MTP, Massive Transformative Purpose）：阿里巴巴是「 讓天下沒有難做的生意 」，UNIQLO 是「 用最低價提供最優質的衣服 」，Google 則是「 管理全世界的資訊 」，他們都不會以賺取多少億元、達到多少毛利率作為目標。

目標訂得越高，企業發展空間就會越巨大，而目標則反映出創始人的心態，態度決定高度。 有些人瞧見網紅 KOL 是未來的大方向，拼命拍視頻， 希望粉絲數急速增長，繼而從流量轉化成營收即時套現。 但他們往往經過一番苦苦經營，才知道套利並非如想像中容易。我從旁觀察，覺得他們也有我曾經犯過的毛病：太在意營收。在「 賺錢 」這個潛意識之下，拍出來的視頻自然會傳遞著一個訊號：我在打觀眾的錢包主意。因而觀眾就會更加防範。於是我改變心態，純粹拍一些自己 認為有趣的題材，希望網友得到正能量之餘，更能獲得多樣化的小知識和歡樂，即是 Edutainment ＝ Education ＋ Entertainment。結果，商機湧至，很多企業家找我當顧問。這個始料不及的結果，便歸功於我可以優雅地解決老闆們面對的問題。

我再作一個比喻，無論藥房職員如何聲嘶力竭也難以推銷的藥物，在醫生簡單一句「專業建議」之下便能賣出，當中相差的便是信任度。我想為企業制定解決方案， 不僅僅是要成為一位商業醫生，而是希望能成為「陳奕迅」 （Eason 醫神）……也許，我的 MTP 便是「當上全球企業的『陳奕迅』」。