美食博覽2023 | 業內人士必去「美食商貿博覽」！新展商展品回歸！網上智能配對平台+掃碼功能，助拓展商機

夏日炎炎，八月未必出遊？留港都有大把好節目，相信美食博覽是不錯的選擇！由香港貿易發展局主辦的美食博覽、美與健生活博覽，以及家電‧家居‧博覽，將在8月17至21日於灣仔會展舉行；而同一時間，由8月17至19日期間，亦有全新登場的美食商貿博覽和再次登場的香港國際茶展，兩貿易展首兩天為貿易買家而設，展期的最後一天同時會開放予公眾。美食商貿博覽今年大升級，除了有不少展商於疫後回歸，帶來更多新品，結合場內智能配對平台和掃碼功能，業內人士採購變得更方便，商機大增。

由8月17至19日期間，全新登場的美食商貿博覽和再次登場的香港國際茶展，兩貿易展首兩天為貿易買家而設，展期的最後一天將同時會開放予公眾人士。圖為2022年美食博覽「貿易館」現場概況。

「美食商貿博覽」的前身為美食博覽「貿易館」，今次展館大型「升級」至博覽級別，利用貿易館多年的成功經驗進一步加強貿易採購元素，為餐飲業提供一站式的專業商貿平台，助企業開拓商機及建立聯繫。

入境和飲食限制解除，來自世界各地的展商紛紛回歸「美食商貿博覽」，帶來更多新產品、服務和科技，參展商能夠面對面接觸專業買家，而買家則可以親自搜羅各式各樣的新品。每年的展會都有新驚喜，今年就有展商帶來雲芝精華產品、無糖燕麥奶傳統咖啡、「鳳梨萃取精華」肌膚保健丸等新穎健康食品，迎合現代人健康消費新理念。

美食商貿博覽有展商帶來「鳳梨萃取精華」肌膚保健丸等新穎健康食品，迎合現代人健康消費新理念。

香港國際茶展首兩天為貿易買家而設，展期的最後一天將同時會開放予公眾人士。茶展將展出精緻的日本手工鐵壺砂鐵壺系列。

除了展會規模更大、展品種類更廣外，展覽期間舉行的研討會為業者帶來專業的資訊。為配合全新「食品科學與技術」展區，展會期間會舉辦共兩場食品科技研討會。當中香港生產力促進局、全環控水耕研發中心及香港高等教育科技學院，會共同探討本港的食品創新科技發展；食品科技初創公司亦會分享科技如何應用於食品批發與零售業。

兩個貿易展覽會繼續採用融合展覽模式「展覽+」（EXHIBITION+）舉行，讓全球採購商能透過實體展覽外，亦可以透過網上智能配對平台「商對易」（Click2Match）於8月10至26日期間，搜尋人工智能推薦的展商、並主動聯繫不同生意夥伴。同時，貿發局亦將會試推「掃碼易」（Scan2Match），實現買家從線下到線上的無縫接軌。買家可在實體展期間，使用HKTDC Marketplace App的「掃碼易」功能，掃描展商的專屬二維碼，收藏喜愛的展商、瀏覽產品訊息，並在實體展期間或之後與展商延續線上商談，繼續採購之旅。

美食博覽2023及同期展覽及會議小檔案：