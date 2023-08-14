  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

14/08/2023

陳茂波：搞旺夜市保復甦動力 或失美資 陳家強倡加強與東南亞合作

#第二季經濟 #香港經貿商會 #財庫局 #財政司司長 #陳茂波 #旅遊業
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】本港第二季經濟表現不如預期，財政司司長陳茂波表示，私人消費正穩步增長，同時旅遊業復甦加快，短期內會與業界合力「搞活搞旺香港夜市」。但有飲食業認為，經濟有實質改善才能刺激消費。

 

 

　　財庫局前局長陳家強則稱，經濟表現欠佳主要受外圍環境影響，要警惕未來隨時失去美國資金，應加強與東南亞合作；有學者亦認為，東南亞增長速度快，發展未來可期。但有商界代表反指，東南亞市場過去多年發展和改善有限，港商在當地發展亦不易。

 

　　政府上周五調整全年經濟增長預測，由原先3.5%至5.5%，收窄至4.0%至5.0%。陳茂波昨在網誌表示，預計私人消費和訪港旅遊業仍是下半年的主要增長動力。私人消費開支經季節性調整後，第二季按季亦增加3.9%，相信仍是穩步增長，同時上月訪港旅客約360萬人次，即每日約有11.6萬旅客訪港，按月升逾3成，以內地和東南亞市場恢復較快。陳續稱，短期內要與業界合力把香港的夜市搞活搞旺，保持復甦動力，中長遠則要繼續為香港發展增添動能，創科發展將成推動本港經濟高質量發展的重要引擎之一。

 

陳茂波（資料圖片）

 

飲食業：要經濟改善才有生意

 

　　惟零售及餐飲界均抱怨現時晚間市面冷清，僅個別食肆晚上仍見捧場客。稻苗學會榮譽會長黃傑龍直言，「香港租金貴，有生意不會唔做」，但疫情令市民提早食晚飯回家，影響似乎延續至今，加上移民潮令客源減少，請人難亦令成本上升，惟有提早關門減少開支，不排除造成惡性循環，「唔開門，所以亦無人幫襯」。他歡迎政府聯同飲食、零售及交通業界合作搞活夜市，但最重要仍是經濟有實質改善，「食晚飯都無咩人，何來開夜更？」香港酒吧業協會主席錢雋永指，推動夜市將令業界生意增長兩成，未來一個月將籌劃酒吧文化活動、提供不同餐飲優惠作配合。

 

 

議員指搞活夜市須由政府牽頭，可考慮延長商場營業時間讓市民深夜有地方消遣消費（資料圖片）

 

　　批發及零售界立法會議員邵家輝認為，要搞活夜市須由政府牽頭，而私人發展商亦可考慮延長商場營業時間，讓部分市民深夜下班後也有地方消遣消費。

 

　　本港香港經濟三頭馬車中，出口表現在疫後持續欠佳。現為科大商學院兼任教授的陳家強表示，第二季經濟增長差過預期僅反映美國加息、俄烏戰事等因素，相信隨美國利率將見頂，下半年增長會較理想，但警告美國將限制對華投資高科技，最壞情況是無美國資金來港，認為本港未來10年發展要重新定位，如協助內地優質公司來港上市，並引進東南亞資金。

 

　　中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波亦稱，東南亞市場購買力仍難與歐美比擬，惟以其高增長速度，已吸引日韓投資未來，如在當地投資設廠或宣傳產品，「明知你現在無錢買，但第日有錢就會記得」，質疑本地商界以至政府均較短視，錯過早着先機的機會，即使港府現時着力開拓資金雄厚的中東市場，但要勝過有穆斯林人口的新加坡亦不容易。

 

商會：東南亞市場發展有限

 

　　不過，香港經貿商會會長李秀恆稱，本港商界對馬來西亞和印尼等東南亞並不陌生，海外買家亦呼籲遷移生產綫到當地，而東南亞經濟雖有增長，人民生活有改善，惟銷售能力和吸納能力始終有限，加上監管亦未大幅放寬，「外商係咪可以完全擁有獨資公司？短期內見唔到同十幾廿年有咩重大改善」，若非與當地重點招商引資項目，一般產品或商家難打入當地。

 

 

轉載自: 晴報

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#第二季經濟 #香港經貿商會 #財庫局 #財政司司長 #陳茂波 #旅遊業

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】拆解電影神怪橋段(下集)！《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？《我左眼見到鬼》俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入寺廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？

【etnet chill賞你】賞「星期一的布魯斯：​今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

etnet.com.hk