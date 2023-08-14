陳茂波：搞旺夜市保復甦動力 或失美資 陳家強倡加強與東南亞合作

【晴報專訊】本港第二季經濟表現不如預期，財政司司長陳茂波表示，私人消費正穩步增長，同時旅遊業復甦加快，短期內會與業界合力「搞活搞旺香港夜市」。但有飲食業認為，經濟有實質改善才能刺激消費。

財庫局前局長陳家強則稱，經濟表現欠佳主要受外圍環境影響，要警惕未來隨時失去美國資金，應加強與東南亞合作；有學者亦認為，東南亞增長速度快，發展未來可期。但有商界代表反指，東南亞市場過去多年發展和改善有限，港商在當地發展亦不易。

政府上周五調整全年經濟增長預測，由原先3.5%至5.5%，收窄至4.0%至5.0%。陳茂波昨在網誌表示，預計私人消費和訪港旅遊業仍是下半年的主要增長動力。私人消費開支經季節性調整後，第二季按季亦增加3.9%，相信仍是穩步增長，同時上月訪港旅客約360萬人次，即每日約有11.6萬旅客訪港，按月升逾3成，以內地和東南亞市場恢復較快。陳續稱，短期內要與業界合力把香港的夜市搞活搞旺，保持復甦動力，中長遠則要繼續為香港發展增添動能，創科發展將成推動本港經濟高質量發展的重要引擎之一。

陳茂波（資料圖片）

飲食業：要經濟改善才有生意

惟零售及餐飲界均抱怨現時晚間市面冷清，僅個別食肆晚上仍見捧場客。稻苗學會榮譽會長黃傑龍直言，「香港租金貴，有生意不會唔做」，但疫情令市民提早食晚飯回家，影響似乎延續至今，加上移民潮令客源減少，請人難亦令成本上升，惟有提早關門減少開支，不排除造成惡性循環，「唔開門，所以亦無人幫襯」。他歡迎政府聯同飲食、零售及交通業界合作搞活夜市，但最重要仍是經濟有實質改善，「食晚飯都無咩人，何來開夜更？」香港酒吧業協會主席錢雋永指，推動夜市將令業界生意增長兩成，未來一個月將籌劃酒吧文化活動、提供不同餐飲優惠作配合。

議員指搞活夜市須由政府牽頭，可考慮延長商場營業時間讓市民深夜有地方消遣消費（資料圖片）

批發及零售界立法會議員邵家輝認為，要搞活夜市須由政府牽頭，而私人發展商亦可考慮延長商場營業時間，讓部分市民深夜下班後也有地方消遣消費。

本港香港經濟三頭馬車中，出口表現在疫後持續欠佳。現為科大商學院兼任教授的陳家強表示，第二季經濟增長差過預期僅反映美國加息、俄烏戰事等因素，相信隨美國利率將見頂，下半年增長會較理想，但警告美國將限制對華投資高科技，最壞情況是無美國資金來港，認為本港未來10年發展要重新定位，如協助內地優質公司來港上市，並引進東南亞資金。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波亦稱，東南亞市場購買力仍難與歐美比擬，惟以其高增長速度，已吸引日韓投資未來，如在當地投資設廠或宣傳產品，「明知你現在無錢買，但第日有錢就會記得」，質疑本地商界以至政府均較短視，錯過早着先機的機會，即使港府現時着力開拓資金雄厚的中東市場，但要勝過有穆斯林人口的新加坡亦不容易。

商會：東南亞市場發展有限

不過，香港經貿商會會長李秀恆稱，本港商界對馬來西亞和印尼等東南亞並不陌生，海外買家亦呼籲遷移生產綫到當地，而東南亞經濟雖有增長，人民生活有改善，惟銷售能力和吸納能力始終有限，加上監管亦未大幅放寬，「外商係咪可以完全擁有獨資公司？短期內見唔到同十幾廿年有咩重大改善」，若非與當地重點招商引資項目，一般產品或商家難打入當地。