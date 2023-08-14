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14/08/2023

服務型領導讓員工成最終決策者？智能家電女掌舵：保持好奇心及堅持為管理關鍵！

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博西華家用電器（BSH）常務董事及執行長郭琦琦深信，對工作保持好奇心，有助學習更多和做得更好。（殷凱怡攝）

 

　　在快速消費品行業工作近20年，博西華家用電器（BSH）常務董事及執行長郭琦琦約3年前轉戰智能家電界。要適應新環境，除靠著逾15年的管理經驗外，還有賴堅守「保持好奇心」和「堅持」兩大信念。

 

　　為了吸引人才，她相信服務型領導（Servant Leadership）管理模式，強調應給予員工自主、自由度，讓人人都成為工作的決策者，有助加強企業執行力。

 

　　相比昔日在快速消費品行業工作，郭琦琦認為智能家電品牌更著重產品功能對消費者生活的影響，以及售前、售後如安裝、運送、維修等各項客戶服務及體驗。加上BSH強調的創新思維文化，與其追求工作上新思維、新嘗試、新衝擊的理念不謀而合，故決意離開多年的舒適圈，踏上智能家電界之路。

 

好策略須執行 否則淪空談

 

　　在疫情期間轉換新工作環境，市場需求波動、供應鏈不穩、發掘和挽留人才等挑戰亦隨即而來。她分享除靠過往的管理經驗外，在帶領團隊時，管理者應時刻抱有好奇心，以發掘更多市場的可能性，了解市場和員工的需要。

 

　　與此同時，需憑著堅持，逐步找到應對挑戰的解決方案，並持之以恒地帶領團隊去執行。「好的策略必須要有好的執行；倘若好的策略無法好好堅持和執行，最後亦只淪為空談。」

 

　　香港人工作繁忙、生活節奏急速，郭琦琦指如何讓包括自己在內的港人，可以享受生活、生活得快樂，是BSH以人為本理念中，十分重要的課題。

 

　　該企透過旗下的Bosch和Siemens兩大家電品牌的產品，如多功能且易於操作的嵌入式蒸焗爐，可以讓不擅於烹飪的用家體驗煮食樂趣，無疑是提升消費者（對外）生活質素；但對內，員工能否體驗工作的樂趣同樣重要。「現時企業不能夠只著員工工作，員工也會想（在工作上）看到個人成長和機會。」

 

　　她重申，希望可以培育員工，使其對工作抱有好奇心。「盡管不是你的份內事，只要有好奇心，便可推動你發掘更多、學得更多。另期望可以成為一位具前瞻性，以及採服務型領導的新型管理者。」

 

新型管理者 予員工自主權

 

　　所謂新型管理者，是指在帶領企業和員工發展時，保持開放的思維，給予員工自由及自主權。郭琦琦以一位全球企業的領導者分享為例，對於是否要在辦公室停車場加建電動車充電空間，盡管是企業掌舵人也不是最佳的決策者，反而應讓提出議案的同事，按其負責的盈利狀況、對市場及員工需求了解，讓員工自行作決策。

 

　　她強調，在上位者需要負責不同工作，無法對每一件事都清楚，所以更多是要給予信任讓同事做決策。「我一直都保持著很清晰的界線，你必定比我在某範疇更熟悉，我的工作只是負責問對的問題，讓你釐清當中的考慮因素，讓員工成為Final Decision-maker（最終決策者）。」

 

 

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