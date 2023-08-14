【FX MONDAY】毛偉廉：美國或再爆銀行倒閉潮 美元面對沉重沽壓？

嘉賓：博威環球投資業務發展部主管 毛偉廉

美國聯儲局持續加息對經濟的損害加速浮現，前周再有Heartland Tri-State Bank倒閉，反映隨時出現3月時的地區銀行倒閉潮。另外，美國大型企業申請破產個案急增，而上半年物業按揭斷供數字亦破了去年全年總數。美國財政部將於本周三（16日）公布外國央行持有美債額度，如顯著減少，料對美元構成沉重沽壓，對未來發債亦有影響。金磚五國將於下周舉行峰會，宜注意會上會否討論擴大以本幣結算及發展金磚五國貨幣，如是者同樣會對美元匯價構成沽壓。

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