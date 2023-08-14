易曬黑、出斑？與體質年齡有關？4種習慣令你易出色斑！針灸+按穴位減黑色素凝聚

阿傑是一位準備升中四的學生，平常熱愛運動，暑假期間參加更多足球訓練及比賽。自己本身也有暗瘡問題，但可能近日天氣濕熱，同時也因增加了户外運動，經常身水身汗，令面部暗瘡更為嚴重，用上坊間暗瘡藥膏仍没有改善。之後更發現心口背脊生瘡之餘，生瘡之後，粒瘡更營成「一舊舊」紅色腫塊，令阿傑決心求醫尋求治療。

其實在身體軀幹出現暗瘡比想像中來得普遍。統計上暗瘡患者中有一半人於軀幹上也患有暗瘡，當中上背及上胸較常見，而這些位置更是疤痕增生的高危位置，如果於這些位置上長出較大或較持久的暗瘡的話，會有變成肉芽的風險，從而長期影響外觀。

治療方面，身體及面部暗瘡的方法大同小異，而因為身體上位置較廣，需要用上多一些時間外搽藥膏，另外，亦應避免使用一些可令衣服漂白的成分。根據國際治療建議，不論病情輕微或嚴重，醫生也應考慮使用外用維A酸，而當中也有大型臨床研究證實，新類型外用維A酸對面部及身體暗瘡也有治療效果。當病情嚴重的話，除了外用藥之外，口服抗生素、避孕藥、口服維A酸也可用來控制病情。但即使醫生處方適合的藥物治療，暗瘡患者同時需要選用適合自己膚質的皮膚護理產品，如適當去角質的洗面和潤膚，不阻塞毛孔的防曬也是同樣重要的。



