去到今年年底，今屆嘅立法會已經行咗一半，完善咗嘅選舉制度之下，立法會「效率」真係奇高，無論係審議議案定係撥款嘅速度同成果，都可以話係香港回歸以來未見過。以往建制派被稱為「舉手機器」，但原來新選舉制度之下，佢地唔再係舉手機器，皆因佢地連手都可以唔使多舉。

有媒體就立法會審議政府法案，做咗一個非常詳細嘅統計。立法會於今年至今，一共就24項政府法案三讀表決，24項全部都係不記名表決，即係議案唔使按制去投票，全部係舉手，由主席去判斷係唔係大多數贊成，咁就通過咗議案。而24項法案之中，其中16 項喺表決時，總舉手人數唔夠一半，即係未夠法定人數；投入度最少嘅議員，24項之中只係出席3次，而最勤力嘅就出席咗23次。如果出席舉手投票有一半叫做合格的話，剛剛有一半議員共44位係達到合格水平；不過半杯水可以話一半滿或者一半空，即係有一半議員「肥佬」。

「市民」揀得你出來做得議員，職責好簡單，就係幫市民把關，睇下政府有無亂咁用錢；另一樣就係監察政府修改法例同推行政策，而喺政府法案成立法案委員會之後，有無好好咁睇下法案有無問題，有無向當局反映民意甚至提出修正案，以及辯論時段作最後反映同投票，呢啲都係議員嘅天職。雖然三讀通過議案時，個人嘅肉身喺唔喺會議廳舉手，的確對大局無影響，更重要嘅係睇議員點樣發表佢嘅意見，但始終投票都係議員工作嘅「績效指標」(KPI)，如果一眾議員咁鍾意問政府拎KPI，一隻手指指住人，有三隻都指緊自己，議員其實好應該自覺。

Tina都有拎呢篇報道去問咗幾位議員，睇下佢地有乜反應。一位做超過十年嘅議員就話，報道對佢地有少少唔公平，事關過往有泛民嘅年代，一啲無爭議性嘅議案，好多泛民議員亦都同佢地一樣未必坐定定出席投票，「不記名投票個意義本身就係咁，唔使打鐘，等一啲無爭議嘅議題快手通過。我地喺自己辦公室做緊野，有時都落唔切去舉手，用呢個嚟做指標，稱唔上係公平」。不過呢位老建制都認為，做得議員要投票其實係天經地義，日後會多加留意，盡可能都會喺接近投票時間坐定定。

另一位新丁議員自己出席投票率亦都唔合格，不足一半。不過佢就認為，有無喺席上舉手同學生最後一日有無返學校拎成績表一樣，並唔影響佢地嘅成績，更重要嘅係議員有無投入去為政策建言、有無向政策反映意見；佢就認為今屆立法會喺呢方面都做咗唔少，所以日後舉唔舉手佢都係會睇返實際情況，唔會「為舉而舉」。