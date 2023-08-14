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14/08/2023

可遇不可求的Pink！擁有粉紅色消費主義夢幻，就是完美烏托邦？Barbie都要面對真實世界痛苦！

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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    改朝換代Digital

    本欄逢周一更新

Photo: 由作者提供

　　人們很久沒這麼青睞於粉紅色了。最近《Barbie》的上映，讓這顏色在社交媒體上瘋狂復興。

 

　　出乎意料的是，這部集齊了Barbie Pink和傻女氣質的塑膠電影，首映當天，就創下了Reddit上8.9分的高峰。

 

 

　　7月17日，Airbnb與Mattel在加州Malibu合作推出Barbie夢幻豪宅。

 

　　粉紅色明明是被死亡了很久的顏色。電影裏那個長到5歲大，就把Barbie扔回玩具箱的女孩便是如此。當穿著一身張揚粉紅色的Barbie，自信昂揚地來到女孩跟前時，她收到的只有來自女孩、來自人類世界的沉重一擊：你的存在，不過是讓女性主義倒退了50年。

 

　　不知從甚麼時候開始，粉紅色漸漸與女性劃上等號，很多女性也對粉色產生了抗拒心理，為了讓自己顯得更堅強，而不再穿粉紅色。

 

　　生產Barbie公仔的Mattel美泰玩具公司在2007年為Barbie申請了Pantone色卡——Barbie粉PANTONE 219C。

 

 

　　有些色彩顧問會在女性踏入職場以後告訴她們，在職場中應該避免穿著粉紅色，因為身著粉紅色不會被人嚴肅對待。

 

　　電影中的Barbie，走出了童話世界裏的Barbie樂園，來到現實世界冒險，用無厘頭、搞笑的方式直面深刻、尖銳的社會問題。

 

　　電影《Barbie》的一大亮點，是對Barbie夢想豪宅的還原。電影中鋪天蓋地的粉紅色，也救活了死亡Barbie Pink這個多數人難以駕馭的顏色，全世界也開始了新一輪的粉色美學。

 

 

　　1962年，首個Barbie夢想豪宅推出，為這個系列至今的每一代產品奠定了至關重要的基調：Barbie是個自由自在的職業女性，受過高等教育，手頭寬裕，有男朋友，獨自居住。

 

　　童話般的粉紅色夢幻開放式建築，重新詮釋了美國建築師Richard Neutra 1946年的作品Kaufmann House。據說為了搭建場景，電影美術團隊使用了大量粉紅色顏料，甚至一度導致該顏料短缺。

 

 

　　Barbie的家不只是一處居所，更像是一份女性的獨立宣言。在那個女性除了全職太太，幾乎只能從事老師、秘書、護士幾種有限職業的年代，原始版本的Barbie，擁有完美女性的所有要素：有顏、有錢、有樓。Barbie是律師、醫生、總統，她們擁有智慧與權力，她們構建了自己的理想社區。

 

 

　　Barbie作為這個世界寓言的主角，確實有其神妙之處。

 

　　此後，Barbie夢想豪宅會根據時代的變遷更新建築風格，但不變的是粉色系的外牆，粉色系的傢俱裝飾。

 

　　完美的Barbieland是不存在的，它是幻想的、人造的景觀，它是困頓的人類製造的顛倒幻影，後來甚至摻雜了一些道貌岸然的利益算計。

 

 

　　設計Barbie的公司——Mattel的領導班子，大多是面上尊重美麗女性，但只把Barbie當作盈利手段的生意人。這也是對於現實的反諷：女人擁有唇膏、包包，擁有粉紅色的消費主義夢幻，這就是完美的烏托邦了嗎？

 

　　Barbie沒有選擇留在幻想的樂園，她要去面對真實世界的痛苦了。

 

　　亦舒的《他人的夢》裏有這麼一番對話：放一日假都不行？不行，因為那一日，一樣要付水費、電費，因為那一日，一樣要穿衣吃飯。

 

　　我一直沒有放過假。工作賺錢，每個月的房租水電費，都是跑不掉的。更何況談戀愛呢，每天照常得吃喝玩，這都是一筆開支。

 

　　喜歡他這件事並不能幫妳埋單，能埋單的只有Barbie自己。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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