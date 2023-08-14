打工仔職場4大地雷！微軟前HR高層：別對公司太忠誠！持這3大理據要求加薪一定輸！威脅方式最錯？

大家上班不只為了生計，都會思考一下公司對自己的未來發展有沒有幫助，甚至有不少人覺得只要忠誠地在同一公司工作便會平步青雲地升職加薪。不過，科技巨頭微軟前人力資源副總裁Chris Williams絕不認同，更列出4大員工常犯的基本錯誤，甚至說自己永遠都不會做這些事！即睇你有沒有抱著這些態度工作！

錯誤心態1. 年資高，公司就要升我職、加我薪！

以前的人都傾向會在同一公司工作多年，甚至「一份工打一世」，不過世界變了！科技巨頭微軟前人力資源副總裁Chris Williams指現時的人經常轉換工作，對公司忠誠已非大趨勢！他勸喻各位打工仔不要期望公司會因你的年資而升職加薪，更說抱著這個心態工作一定會使自己失望。不過，假如長期在同一工作崗位可以令你更了解公司及自己的職位、作用等，就應該以此發揮更大作用，證明自己的價值，而非期望公司因自己的年紀、年資或耐力而獎賞！

Chris Williams更補充，如果找到更好的職位，即使是在其他公司亦應接受，不應讓單方面的忠誠感而令你卻步，不要讓自己對公司的忠誠度比公司對你的更加強烈！不知道有沒有讓最近有辭職欲望的你擁有更大決心跳槽呢？

（圖片來源：Unsplash）

錯誤心態2. 用市場價值要求加人工

每逢看到同事加薪但自己沒有份，會否替自己不值？不過Chris Williams提醒大家由要求加薪一刻已處於弱勢，千萬不要拿著3個訴求向老闆要求加薪！第一，以同事所得的報酬，第二就是市場價值，第三就是一些私人原因，如家庭經濟問題等。

需要爭取升職加薪，反而應建基於「等價交換」，大家應該要花點時間計算一下自己為公司帶來的利益，詳細列明自己的輸出、輸出帶來的收入，或是你為公司節省了哪一方面的資源等，明確地指出你的付出和回報，惟有以自己的貢獻才能與薪酬作「等價交換」，讓公司考慮如何給予你一個公平的薪水！

錯誤心態3. 發出「空洞」的威脅希望達成自己的訴求！

當遇到不滿的情況，大家有沒有試過向公司作出「威脅」，例如不加人工至某個水平就離開等，希望上司們回應你的訴求，但實質上根本沒打算行動？Chris Williams叮囑千萬不要發出不打算執行的威脅，他舉了幾個例子，例如不要威脅說如果沒有你喜歡的工作就離開；不要隨便說自己會採取法律行動等。他說除非這是你準備在公司做的最後一件事，否則一旦發出威脅，你們之間互相尊重的關係就會消失，他們或會對於你的離開感到高興。因此，如果你不是即將離開公司，就不要以任何方式威脅老闆，用這招迫使他們挽留並不管用的！

（圖片來源：Unsplash）

錯誤心態4. 不要胡亂「叫救命」！

有時在工作上遇到難題，少不免都要向同事，甚至上司「求救」，這是人之常情，但如果不知事情的來龍去脈就提出請求，就可能會造成大家的麻煩！當在尋求協助，無論是請同事幫助你完成工作、協助你做決定，抑或找你的上司或人力資源部替你解決困難，都必須要在詢問時做足準備，要清楚說明你的選擇及要求，這樣才能有效率達成，亦能避免產生誤會。舉一例，當大家在遇到困難時，凡事都應在自己的設備上留有記錄，並清楚寫下問題，再交由相關的同事負責，「白紙黑字」列明就可以確保所有問題都有很好的記錄，提出要求時，亦會更有自信及更清楚自己想要甚麼，讓同事可以更快捷地幫助你！