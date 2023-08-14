新志記結業在即！邊度搵懷舊味道？盤點4大老式小菜飯店︰新志記生炒糯米飯last call/ 長沙灣隱世手工客家菜/ 彩虹名店歎八寶鴨

屹立太子半世紀的新志記近日宣布將於 8 月 31 日結業，不少粉絲得知消息都大表惋惜，慨嘆香港又少一家懷舊老飯店，唯有把握最後半個月再嘗生炒糯米飯、沙薑雞等招牌菜。新志記以外，九龍其實還有具口碑的老式飯店，像長沙灣有家隱世手工客家菜，彩虹名店又可歎八寶鴨，讓我們回味這懷舊好滋味。

老式飯店 01｜新志記︰屹立太子半世紀！嘗招牌生炒糯米飯、沙薑雞最後機會

屹立太子逾半世紀的新志記海鮮菜館，開在運動場道轉角的三級歷史建築戰前唐樓地下，不只室內保留了老派裝潢，外牆還高掛住舊式霓虹招牌，裏裏外外都充滿歷史感，是太子地標之一。大家最愛其鑊氣小炒及足料老火燉湯，椒鹽焗釀吊片、海斑兩味、菠蘿咕嚕肉……統統大件夾抵食，其中生炒糯米飯更是必點，每啖都是臘腸、臘肉、蝦米之餘，炒飯更是粒粒分明不油膩。

椒鹽焗釀吊片

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沙薑雞同樣是招牌，以熱辣辣的沙薑上湯把鮮雞慢慢浸熟，即叫即製，吃起來嫩滑又入味，加上新鮮雞雜最惹味。百花釀豆腐則有煎及蒸兩種煮法，首選一定是煎釀豆腐，勝在外脆內嫩不鬆散。想一嘗新志記的招牌小菜就要把握時間，皆因店家近日宣布因租約期滿，將於 8 月 31 日結業。

新志記海鮮飯店

地址︰太子運動場道 1 號地下

電話︰2380 3768

開放時間︰11:30am-3pm、6pm-2am

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