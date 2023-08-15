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15/08/2023

「疑美」「疑賴」論發酵，重擊綠營

#台灣
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

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    本欄每周二更新

　　被政治人物塑造為形同美國「屬地」的台灣，每逢選舉，美國和兩岸因素都會成為關鍵，甚至是左右結果的重要因素。距離明年大選不到五個月，所謂「疑美論」和「美國疑賴（清德）論」持續發酵，讓民調一直領先的民進黨候選人賴清德感受到選民可能轉向的壓力，近日不得不再三澄清，企圖讓衝擊降到最低。

 

「疑美論」和「美國疑賴論」對賴清德選情造成衝擊。

 

　　「疑美論」之所以對賴清德具有殺傷力，在於綠營推動漸進式台獨的論述當中，獨派人士相信一旦因此越過北京劃下的紅線，讓大陸方面必須以武力方式解決台灣問題時，美國這位老大哥必定會出兵協防台灣。但是「疑美論」則點破美國人從來都是講一套做一套，骨子裏完全以自己利益出發。而且最可怕的是「疑美論」沒有明確條文，每個人心目中的「疑」法都不一樣，歸納來說包括：「就算依靠美國，台灣被攻擊時美國也不會有所行動，最後被美國所拋棄」、「凡事都照美國的意思去做，結果是被拿來當作牽制中國的棋子，最終將台灣推向戰爭」。

 

　　其實「疑美論」一直存在台灣，只不過以往台美關係良好，加上兩岸緩和，在不擔心大陸會攻打台灣的前提下，較少有公開討論。但是從美軍突然撤出阿富汗，到烏克蘭戰爭美國只動口不動手，讓台灣人對悲慘的戰爭有更深刻的代入感。再加上近期美國對台軍售和軍援，比過往積極太多，所以引發高度疑慮，擔憂一旦兩岸開戰，美國將依照烏克蘭模式不打算出兵，僅支援武器讓台灣獨力作戰。台海變血海，老美則坐收漁利。

 

美國近期積極對台軍援，引發一旦兩岸開戰美方將比照烏克蘭模式讓台灣獨力應戰疑慮。

 

　　早前色彩偏綠機構的民調顯示，20-24歲民眾，有高達51.5％認同「疑美論」，而中年民眾比例也相當高。年輕人疑慮是因為一旦兩岸開戰，他們絕對是第一批送往戰場的炮灰，關乎切身利益和安危，所以接收「疑美論」訊息比較強。至於中年選民多數希望社會安定，看重身家性命，因此「疑美論」讓他們感到不安。

 

　　至於這兩個族群對選舉有多大影響，從上次總統大選選民結構來看，20-29歲佔百分之16.1，30-39歲百分之18.4，這高達百分之34.5的選民一旦轉向，絕對可以扭轉選舉結果。尤其是民進黨一向高度依賴年輕選票支持，絕不能讓這個族群支持者意志動搖。

 

　　除了台灣民眾「疑美」之外，美國「疑賴」又是對綠營一記重擊。事件緣於賴清德在選舉場合公開表示，「當台灣的總統可以走進白宮，我們追求的政治目標就已經達成」，被認為是另一種方式宣示台獨。英國《金融時報》引述多名美國涉華學者對賴清德的外交政策進行批評，以及美方要求蔡政府釐清賴清德具爭議性的談話，擔心賴清德當選升高兩岸緊張情勢，引發廣泛關注，讓「美國疑賴論」不脛而走。

 

　　其實根本不用疑來疑去，若台灣當真選出一位自詡為「台獨工作者」的領導人出來，兩岸的走向，不言可喻，也是台灣人必須集體承擔的共業。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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