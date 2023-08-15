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15/08/2023

高鐵首日「靈活行」往返福田1分鐘自助改票 乘客：擴至深圳北更方便 議員冀半年後檢討

#靈活行 #高鐵
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　　【晴報專訊】高鐵「靈活行」昨首日實行，適用於西九龍站往福田班次，自助改票只需1至2分鐘。有乘客昨晨因天雨錯過列車，成功改票轉乘另一班次，認為若能擴展至深圳北站更好；不過，有內地客則稱，內地改票彈性更大，真正做到「地鐵化」，驚訝香港現時才有。有議員期望，半年後作檢討，「一年半載」後可擴至廣州班次。

 

有乘客指使用票務機改票方便，操作容易。

 

　　乘客昨起可在12306網站、福田站、西九龍站用靈活行改票，港鐵在西九龍站安排職員在自助票務機前協助。乘客只要掃描證件，確認要更改班次及改搭班次，全程只需1至2分鐘。記者昨午所見用票務機改票的市民不多。

 

乘客因天雨改票 讚操作易

 

　　市民康先生原定乘搭昨晨11時24分列車往福田，但受天雨影響，約12時才到達西九龍站，用票務機成功改劃12時55分列車，認為操作容易，「無咩機會撳錯掣」。廣州旅客王先生則稱，內地高鐵一直可彈性改票，反問記者「趕不上可改到下一個趟次，你們之前沒有嗎？」，又形容「那邊（內地）真的挺方便，像你們地鐵一樣」。

 

港鐵亦有櫃位協助乘客有關「靈活行」的查詢

 

　　西九龍至福田二等座昨起增設企位，但車廂無扶手，乘客只能站座位旁邊，有廣播提醒乘客留在指定車廂，不可擅自走動。

 

　　康先生認為，若深圳北班次同可用「靈活行」會更方便，但擔心如延伸至廣州，「太多人上車，一定更多問題」，有乘客亦擔心車廂通道較窄，企位不安全。

 

新安排免旅客「趕頭趕命」

 

　　立法會交通事務委員會主席陳恒鑌引述職員稱，上午約有50名市民改票。陳認為新安排可以避免旅客「趕頭趕命」，他建議半年後檢討及可以逐步放寬安排，在「一年半載」後，可以擴展至來往廣州的列車。

 

轉載自: 晴報

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