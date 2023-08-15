繼恒大(03333)之後，另一內房巨企碧桂園(02007)也「出事」，內房股價昨(14日)普遍腳軟。中國7月份CPI雖降0.3%，但單消費通脹低卻不代表就會有通縮。不過，加上這個被比喻為「恒大2.0」的再一次內房危機，在涉及生產的物價指數(PPI)與CPI同樣報跌（圖一），以及出口價格下滑（圖二）這背景下，內地經濟出現通縮的機會便大大增加。

碧桂園上周初有共2250萬美元(約1.74億港元)到期的美元債息未能如期支付，反映它陷入嚴重財困。市場有樂觀者初以為，只要碧桂園在30天寬限期內解決流動性問題，便可度過難關。不料幾天後卻突然宣布，11隻境內1年內到期的公司債券自昨天起停牌，涉及金額共約157億元(人民幣．下同)(約170億港元)。至於碧桂園的海外債券則有17隻，大部分明年1月到期，涉資107.95億美元(約836.6億港元)。

是巨浪 不是漣漪

面對債務違約危機，碧桂園擬重組債務，但不容易。摩根士丹利就指，碧桂園未來6個月將有大批債務到期，再融資渠道卻很有限。雪上加霜的是，地方政府可能會嚴限碧桂園預付抵押金的使用，供應商亦很可能停供建築物料，隨時導致樓盤停工。今時絕大部分的買家都已卻步，奢望銷售帶來資金回籠並不切實際，碧桂園的資產價值和流動性都將進一步惡化，要翻身就難上加難。

內房巨企如恒大、碧桂園等出事，除了相關業主、債權人及持份者等會成為苦主之外，其他與之相關的上、中、下游企業老闆、員工，或涉及以千萬計的家庭生計。這個連鎖反應影響之大，難以估量。

舉個例子，內地酒企老白乾酒(滬:600559)昨即宣布，他們沒買中植、中融系(副文一)相關產品，並強調只會買安全性高、流動性好、風險較低、不影響企業日常經營活動的理財產品。一家來自「飲食」領域的釀酒企業，竟跨界對風馬牛的「住房」巨企危機迅作反應，急急與個別資產管理公司撇清關係，就知今次碧桂園激起的並不是漣漪，而是滔天巨浪，不能簡單視之為內房企出事。

中國版「雷曼」上演？

補敘一筆：中植是中國最大的民營資產管理集團，在6月首次出現債務違約，涉資達2300億元(約2480億港元)。其資金鏈斷裂其中一大原因正是像碧桂園的內房巨企陷入債務危機，旗下中融信託投資於房地產的金融產品已遭「停止兌付」，最少涉資3500億元(約3780億港元)。有人估計，若中植倒下，影響便會如海航倒下般巨大。有人甚至認為，今時正在上演中國版「雷曼海嘯」。

放水盤活免通縮

無論是碧桂園，還是中植、中融，諸如此類的金融危機動輒以千萬億元計，那便不是CPI升跌多少可堪比擬。如果中國經濟因此而出現通縮(副文二)，對14億人來說，絕不是好事。諾貝爾經濟學獎得主克魯曼(Paul Krugman)近日就撰文表示，中國經濟在疫後沒有激增，反而正經歷通縮，這與1990年代的日本經濟放緩情況相似。

在這氣氛下，中國經濟走勢實難言樂觀。其實，碧桂園謂流動性出問題，中植說資金鏈斷裂，都是「水源」問題。今時全國融資租賃餘額達5000多萬億元，或反映了企業不敢借，導致「水源」不足，如此發展下去，終非長久之計。不知道金融機構還有沒有勇氣放債，企業還有沒有膽量借貸？阿爺放水，雨露均霑，盤活經濟，讓老百姓免於通縮。



。 。 。 。 。 。 。 。 。



【副文一】中植：經營木材起家

中植原是一家經營木材的企業，2001年聯合地方國資機構，組建中融信託，從此便由實業轉型為金融集團。2019年，中融信託管理資產達7564億元(人民幣，下同)，今時控制8家A股公司。

中植擁有金融業「全牌照」，旗下機構除中融信託、中融基金、橫琴人壽、恒邦財險等之外，還有9家資產及財富管理的公司。

中植系旗下「中融國際信託」的投資者日前陸續收到產品停止兌付通知，但有指停止兌付前，中融還在吸資，涉及資金不亞於恒大，虧損逾千億元，涉及300萬元以上淨資產投資者逾10萬人。

。 。 。 。 。 。 。 。 。

【副文二】通通都縮

通縮(Deflation)是通貨緊縮的簡稱，與通脹相反，那是當通脹率低於0時，市場上商品和服務的價格均有下跌的情況，故也稱為「負通脹」。

當商品和服務價格下降，消費者就增加了貨幣的購買力。若價格輕微下降，或會刺激消費，這對消費者似乎是好事，但價格持續下降，便會對經濟造成非常壞的影響。

如果明天你可用相同數量的錢，買到比今天更多商品和服務，你便會傾向延遲消費，導致經濟的活動停滯，帶來惡性循環，包括更高的失業率、更低廉的產品或服務、更少的支出等（圖三）。賤物鬥窮人，而通縮社會更往往出現嚴重的經濟衰退。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



