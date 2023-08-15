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15/08/2023

長新冠病徵廣泛點醫？中醫：按寒熱虛實及病邪所在辨證施治！配合食療、穴位按摩助調理

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　　雖然疫情過去，惟部分人仍受俗稱「長新冠」的新冠後遺症影響。有中醫師指，「長新冠」病徵廣泛，包括疲勞氣短、肌肉疼痛、消化不良，以至心悸、焦慮、失眠等精神困擾。從中醫角度，治療新冠後遺症先要辨明其病性、病位，據其寒熱虛實及病邪所在辨證施治，配合適當的食療及穴位按摩，有助調理身體。

 

　　根據世衞定義，新冠後遺症是指已經確診感染新冠病毒，並經過一段時間的治療及恢復後，仍持續出現的症狀，包括疲勞、呼吸困難、肌肉疼痛、關節疼痛、心悸、失眠、記憶力和專注力不足、嗅覺和味覺異常、頭痛、胸痛和消化不良等。

 

持續疲勞失眠頭痛等

 

　　新冠後遺症一般於確診感染新冠病毒後的4至12周內出現，可出現在任何感染程度的患者身上，其症狀和持續時間則因人而異，可以持續數周、數月，甚至更長時間。

 

註冊中醫師李嘉文

 

　　基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師李嘉文稱，新冠後遺症症狀繁多，與五臟六腑皆可相關，故中醫治療時先要辨明其病性、病位，根據其寒熱虛實及病邪所在位置的不同辨證施治。如患有疲倦氣短，建議用黨參、白朮、茯苓及甘草煲水飲用，亦可按壓百會及足三里穴位；如有失眠，則建議用蓮子、百合及甘草煲水飲用，並配合按摩手腕的神門穴位。

 

 

轉載自: 晴報

 

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