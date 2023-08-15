電影《芭比》掀粉紅色穿搭熱潮！唔使全身Barbie Pink！6 招教你穿出精緻高級感

今年夏天，整個世界似乎變了粉紅色！Barbie長久以來與粉紅色聯繫在一起，她甚至有自己的Pantone色！近幾星期看到各種Barbie式穿搭，有令人驚豔也有令人發笑的，造型上大量使用粉紅色或複製Barbie look 無疑是很instagramable……但現實生活中呈現Barbie感的穿搭妝髮，要避免用力過猛讓自己「看起來很甜美、很像娃娃」，穿搭重點全在於「精緻」：

1）粉紅 x 白色配飾

只用一件粉紅色的單品如襯衫、連身裙或外套等，以白色配飾如手袋和鞋來中和柔美感，讓整體造型不會太甜。暖色粉紅如三文魚粉紅配米白，冷色粉紅如紫粉紅配純白，色調會更加和諧。

2）單色優雅

Barbie 不是只會穿粉紅色！全身使同一色系，不論是柔和粉藍、搶眼鮮黃或是無彩色黑白，使用單色色調的套裝或別緻的cocktail dress都能輕易打造精緻優雅外觀。

3）復古風格

復古風格單品如貓眼太陽眼鏡、A字連衣裙或高腰短褲，這些復古元素也是Barbie的經典造型。上班造型適宜使用最多2項復古單品，除非你想自己看起來有強烈的懷舊韻味。

4）格紋連身裙

格紋連衣裙是Barbie風格中的標誌性造型，現實減甜版可配襯簡單耳釘耳環（即不垂吊款）。

5）花卉圖案

假日可選擇帶有大膽花卉圖案的連衣裙或單品，飄逸的花卉連衣裙或短款上衣和裙子的組合可以體現Barbie的俏皮女生本質。

6）精緻髮型

高髻、低髮髻和馬尾，光滑長直髮或自然曲髮，Barbie髮型總會是按不同場合及衣著而改變。現實生活中我們可參考的最基本髮型是：整齊側分，是一款適合所有場合的長青髮型，簡單而優雅。

除了享受時尚樂趣在外觀呈現精緻感，Barbie「擁抱自己獨特個性」的態度也好值得我們學習！