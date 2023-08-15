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15/08/2023

傳媒人轉戰社福界！社企創辦人：做「容錯官」讓年輕人自由發揮！從「根源」和初心出發才有意義

#社企 #服務 #行政管理
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在傳媒廣播界打滾逾20年的蔡展煇（左），2019年轉戰社福界，與香港社會創投基金創辦人魏華星（右）合作，成立創效傳訊初創公司SONOVA。（梁偉榮攝）

 

　　在本港傳媒廣播界打滾逾20年，以及擁有超過10年企業管理層培訓經驗的蔡展煇（Steven），在2019年毅然轉戰社福界，與有「社企之父」之稱的魏華星合作，盼以說故事、策劃創新活動方式，推動社會企業創新與發展。

 

　　近年在培育年輕生力軍時，他坦言自己也要重新學習，放下「上司本能」，多接受及包容新世代的看法。

 

　　蔡展煇接受本報訪問時分享，當日投身社福界的契機，緣於電台一次採訪，結識了由商界轉戰社企的魏華星，令他漸漸萌生轉換跑道的想法，盼為社會帶來更多正面影響。

 

　　回想剛開始時，他坦言對魏華星的理念存疑，只覺他口中「改變社會、改變世界」的說法過於理想化，對社企的營商概念也相對模糊。

 

放下「上司本能」 學習接受意見

 

　　然而，在其後的採訪中，魏華星由初期僅引述外國社企服務作例子，到後來具體在香港實行Green Monday、「要有光」等社企項目，使蔡展煇看到全貌，認同社企在本地社會的力量與可行性。

 

　　於是他逐漸在電台調到兼職位置，與SVhk（香港社會創投基金）合作策劃了不少活動，在當中亦學會了創造共享價值（Creating Shared Value，CSV）、可持續性（Sustainability）等概念，最後更辭職，與魏華星一同成立了創效傳訊初創公司SONOVA。

 

　　從傳媒工作轉到社福界別後，蔡展煇直言，感覺在發展及心態上的差別不大，因為都是以「講故事」的形式去影響別人，惟傳遞的平台有所不同：「跳出了那300呎的錄音室，我的平台現在是整個社區。」

 

　　至近年開始接觸愈來愈多新世代，加上面對社會環境及問題似乎每一日都有變化，令他也隨之反思，在培育及管理這批生力軍時，應該改變作風及心態。他指現時正努力放下「上司本能」，學習多接受意見及包容，同時鼓勵他們勇於「試錯」。

 

　　他認為，讓年輕人自由發揮及敢於表達意見，「走出傳統框架，碰撞出革新的想法和創意。」盡管計劃剛開始時未算完美，但嘗試過後就會找到新方向。

 

　　舉例，早前在香港寬頻人才CSI基金推行，鼓勵年輕人大膽嘗試破格創新想法的項目「404 Not F_und？」中，他笑言自己擔任的身份是「首席容錯官」（Chief Error Officer，CEO），並自嘲：「在人生已經歷許多錯誤，足以跟年輕一代分享。」背後目的是讓所有年輕人都可以在決策中表達意見，並且容許「試錯精神」，而非top-down（由上而下），決策只由高層單獨決定。

 

創業須有明確方案 吸引投資者

 

　　他補充：「當中試錯並不是指鼓勵他們擁抱失敗，或是眼睜睜地看著他們失敗，而是讓他們小步試錯，錯中『複習』。」

 

　　另對於想創業的年輕一代，資金絕對是其面對的一大問題，蔡展煇建議，年輕人應該先有一個明確、可行、且能針對社會問題的方案，才能吸引投資者。

 

　　他強調，要從「根源」和初心的角度出發，才能策劃出真正有意義的方案，要是只考慮「錢源」，那就會變得毫無方向。

 

蔡展煇期望改變年輕一代的心態，希望他們可在無懼失敗的情況下，盡情發揮創意並付諸實行。（HKBN Talent CSI Fund影片截圖）

 

 

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