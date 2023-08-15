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15/08/2023

環保﹒膠袋徵費｜消委會揭網購平台亂收膠袋收費4大問題！邊間超市收$3只發1個膠袋？僅3成準確收費

#環保 #膠袋徵費 #消委會 #網購 #網購平台 #膠袋 #超市 #膠袋費 #包裝費
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Text: Louise Yuen

　　環保署去年底實施優化塑膠購物袋收費計劃，每個塑膠購物袋收費除了由 $0.5 提高至最低$1，同時還收緊豁免範圍，連盛載冰鮮或冷藏食品膠袋費也需收費，就算網購也包含在內。消費者最近實試網購雜貨，發現 69 次實試當中過半數需就所訂購的食品收取膠袋費或包裝費，金額由$1至$6，只有近 3 成準確收取膠袋費或包裝費。然而部分網店/平台釐定的相關收費水平及政策有欠清晰。

 

　　消委會在今年 6 至 7 月初先後於 AEON、city’ super、 Panda mart、HKTV mall、百佳、惠康、一田等 11 間網店及網購平台實試購買新鮮、冰鮮、冷藏或一般食品，當中分別購買 3 組食品，包括只購買濕貨（新鮮、冰鮮或冷藏食品）、只購買乾貨（罐頭、杯麵及薯片），以及一併購買乾濕貨，同時包括上門派送及店取服務。實試發現，現存的網購雜貨膠袋收費主要可分為 4 大問題。

 

 

膠袋徵費網購問題01｜膠袋數量超出或少於所收取的費用

 

　　消委會指出，網店／網購平台實試中有 10 次提供的膠袋數量，均超出實際收取的膠袋費／包裝費。撇除當中 2 次屬盛載沒有包裝蔬果的豁免情況，仍有 8 次網店／網購平台分別提供 2 至 7 個膠袋（包括保溫袋），超出收取的$ 1.5 至$ 6 膠袋費或包裝費。

 

　　例如百佳將 3 款本身已經有完整密封包裝的濕貨，分別放入 3 個平口膠袋內，但只收取 $2 膠袋費；亦有外賣平台用 2 個膠袋雙重盛載所有貨品，卻只收取 $1.5 膠袋費，不符合優化計劃規定每個膠袋收取不少於 $1 的要求。有網店／網購平台亦每個膠袋收費多於 $1 ，例如有 4 次透過一個外賣平台訂購超市不同數量的貨品，均只獲發 1 個膠袋，但收取 $3 膠袋費。

 

（圖片來源︰unsplash）

 

膠袋徵費網購問題02｜沒有收取膠袋費卻提供膠袋或保溫袋

 

　　另有 5 次實試當中，有網店／網購平台沒有收取任何膠袋費或包裝費，卻提供 1 至 3 個膠袋。例如 HKTVmall、百佳及一田在實試訂購乾貨，不論上門派送或店取服務，都試過免費提供了膠袋 1 至 3 個。

 

　　另一方面，在 9 次實試當中試過其中 6 次沒收取膠袋費或包裝費，HKTVmall、APITA UNY和大昌食品卻分別使用 2 至 4 個保溫袋盛載部分濕貨，包括可於室溫存放的西蘭花及蘋果。消委會指，除非貨品的品質會在不載於保溫袋內時變差，這樣保溫袋可視為構成貨品一部分的膠袋而毋須收費，否則只用作盛載和攜帶用途的保溫袋，便需收費。

 

（圖片來源︰unsplash）

 

膠袋徵費網購問題03｜收費後沒有提供膠袋有網店／平台

 

　　店舖收取了膠袋徵費，也不一定提供膠袋，反而以紙袋或以紙箱代替！例如有 5 次透過同一網購平台訂購貨品，最多收取 $3 包裝費，卻只提供 1 至 2 個紙袋；另有 3 次於一田直接購貨收取 $2 包裝費，但只以紙箱盛載貨品。環保署表示，商戶如向顧客收取費用但提供紙袋，並沒有違反《產品責任環保條例》（《條例》）。

 

膠袋徵費網購問題04｜貨品一樣但收費及膠袋數量每次不同

 

　　訂購相同種類及數量的貨品，實試發現所收取的膠袋費或包裝費亦有不同。例如在百佳網購，2 次均重複訂購 9 款相同貨品，同樣提供了 3 個膠袋，但第 1 次收取了 $2 膠袋費，第 2 次則沒有收取任何費用。

 

　　消委會曾於惠康 2 次重複訂購 6 款相同濕貨，第 1 次收取 $6 包裝費及提供 8 個膠袋，第2次則只收取 $3 包裝費，但只獲發 1 個膠袋，當中部分貨品改以紙袋及紙箱盛載。即使收取的膠袋費相同，但提供的膠袋數量都可能不一樣。

 

 

　　綜觀各個網店／平台所列載的膠袋費或相關收費資料，消委會表示經戶戶送 Deliveroo 網購百佳及 U 購只列出會「收取小量費用」，亦經 Foodpanda 網購 Pandamart、AEON、大昌食品和 U 購則指收費會「按貨品重量及尺寸而定」，有些更完全沒有相關收費資料，其清晰及透明度有待改善。

 

 

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