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15/08/2023

短線遊 | 珠海5大打卡位+美食推介！絕美雕刻城堡廣場 / 鮮甜生蠔雞火鍋 / 農家私房菜醬香燜鴨！睇埋景點泊車資訊

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Text: Sammy Leung

　　周末想去內地來個快閃遊，深圳、澳門已經去過，不如來個快閃珠海之旅？自從港珠澳大橋建成後，大家可以很快就到達珠海，今次為大家介紹5個珠海打卡位及美食，每個地方都是必去的地方！當中有：珠海十景之一圓明新園、絕美白色打卡點日月貝等等。不說太多，快點一齊看吧！

 

快閃珠海│1. 圓明新園：以北京圓明園為藍本一比一建造

 

　　第一個要介紹的景點是圓明新園，圓明新園是珠海十景之一，之所以被稱為圓明新園，因為按被燒毀前的北京圓明園的18個建築為藍本，一比一的比例建造而成。大家一走進去，就會有一種穿越到古代的感覺。

 

 

　　圓明新園裏是古代的園林建築及西洋樓群，主要景點有皇帝聽政的大殿的「正大光明」、風景超好的「九洲清晏」、有四角亭及水池的「石舫」、賞荷好地點「濂溪樂處」等。因為園內十分大，所以至少要花2小時打卡，大家安排行程時要注意時間。

 

 

　　另外，園內還有不同的演出，而現在是《皇家盛典》，是一個有關努爾哈赤及乾隆的故事。不過，大家要留意的是，如果想去參觀，就一定要提前一日到官方微信預約。

 

圓明新園

小紅書泊車資訊：大門口對面有停車場，一小時約¥10

開放時間：上午9時至下午5時半

地址：珠海市石林山下九洲大道蘭埔

詳情按此

 

下一頁：野狸島絕美白色日月貝

 

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