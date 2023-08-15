速度比傳統電腦快？量子運算受全球科技巨企關注！為人類帶來甚麼衝擊？

量子運算技術雖然仍處於開發階段，但全球不少科技巨企，如IBM、谷歌、微軟，以及多國政府已在這個未來科技領域加大研發投資，如英國政府自2019年以來便在量子創新項目投資了數以百萬計英鎊。波士頓顧問公司（BCG）預計，到2025年量子運算將會成為現實。

量子運算之所以引來全球關注，因為它的運算速度比傳統電腦快。如果嘗試使用目前的電腦計算出迷宮的路，電腦只會逐一查看每條通往出口的路線，直到找到最佳路線。而量子計算機能夠一次過同時查看每條路徑，直到找到解決方案。此外，傳統計算機按順序處理問題，量子計算機可以快速在決策樹（decision tree）中，找到最佳解決辦法。

這門科學的另一個特點稱之為「糾纏」（entanglement）。「糾纏」帶些玄妙，如果拋擲兩個硬幣，一般認為兩者的結果並不相干。然而，在量子運算中，一個量子粒子與另一個量子粒子之間無論相距多遠，即使相隔數百萬英里，兩顆粒子的行為都可能因某些原因，如鏡像般出現關聯，去年諾貝爾物理學獎得主就在實驗中證明量子力學「糾纏」的存在。

有人認為，這些特點令量子運算能執行超級複雜的計算，可整全地處理問題，包括處理不確定性情況。綜合多家顧問公司的估算，量子運算將改變多個行業，包括醫學、材料科學、銀行和能源等，在未來十多年創造數以千億美元的價值。

例如應對氣候變化方面，量子技術可促進開發更高效的化學催化劑，從而減少碳排放和發展出更佳的碳捕獲及儲存方案。同時，也可以協助開發更輕、更堅固的材料，用於製造汽車和飛機，像寶馬便以高精準度的運算模擬軟件，取代目前成本高昂的「實體打造—測試—改善」（physical build-test-improve cycles）周期，有望幫助車廠打造更輕的零件，讓車輛安全、低碳兼低成本。

在金融界，摩根大通、法國農業信貸銀行（Credit Agricole）和其他銀行亦積極試用這門新技術，測試能否提升投資組合及指數追蹤等複雜問題，預期這新科技在未來10年可為金融機構帶來20億至50億美元的收入。

不過，將來隨著量子技術處理能力暴增，社交媒體廣告將愈來愈深入地滲透到我們的生活和意識中，而量子的超強處理能力可輕易破解密碼，可能為個人私隱和網絡安全帶來前所未有的威脅。加拿大滑鐵盧大學量子計算研究所創始人莫斯卡（Michele Mosca）認為，到2026年，量子計算有七分之一機會破解用以保護全球數以億計互聯網用戶的公鑰加密（PKC）黃金標準「RSA-2048加密」，到2031年會進展至一半機會，這令今天的網絡保安形同虛設。

因此，為防不當應用，圍繞數據安全及執行法規的討論變得更為重要。同時，我們也要深思人類如何可以駕馭新科技，以減少科技帶來的任何衝擊。