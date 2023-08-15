消委會測試 | 73款藍牙耳機大比拼！Apple兩型號耳機完勝！4款高質降噪耳機$900有找！$3,680華為輸畀$1,299榮耀！即睇詳細評分、價錢

城市聲音紛擾，戴上耳機後就像進入一人之境，在嘈雜的四周找到一片寧靜。近年不少人轉用藍牙耳機，無線設計方便使用之餘，部分耳機具主動降噪功能，能阻隔噪音，毋須調較大音量也能聽清音樂。消委會是次測試73款真無線耳機，結果發現，「Apple」 兩款耳機在不同類別的樣本中都取得滿分，同獲4星的主動式降噪耳機中，最貴與最平耳機價錢相差6倍！想入手新耳機，邊款最抵玩？

是次測試的藍牙耳機售價由$209至$3,680不等，當中有七成（49款）耳機設有主動式降噪模式（active noise cancelling，簡稱ANC），即透過內置收音咪收集環境噪音後，系統再作出相應調節，以抵消周遭環境噪音，音質一般會更清晰，但會增加耗電量，耳機電量的使用時間較沒有開降噪功能的短。

測試圍繞耳機的音響質素、音效加強設計（如降噪功能、無線干擾等）、電池表現、舒適度及綜合表現等作出評分。綜合所有樣本，「Apple Airpods Pro 2」和「Apple AirPods Gen 3」分別在具備ANC和沒有ANC的組別中獲得滿分。在同具ANC模式的耳機組別中，價錢最貴的「華為 Watch Buds」和最平的「榮耀 Earbuds 2 Lite 」，價錢差6倍，卻同獲4分，消費者可多試多比較，找出性價平最高的耳機！



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Apple Airpods Gen 3

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榮耀 Earbuds 2 Lite

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消委會測試耳機 | Apple兩款耳機音質滿分！

用耳機聽音樂，無論是否專業玩家，都對耳機音質有一定要求。測試人員利用耳機試聽演講、古典音樂、流行音樂和爵士樂，發現各樣本表現參差。追求高音質的用家，評審推薦同獲滿分的「Apple Airpods Pro 2」和「Apple Airpods Gen 3」，兩者音色和諧悅耳、清澈並有活力。其他音色不錯的樣本，包括「榮耀Honor Earbuds 3 Pro」、「B&O Beoplay EX」、「華為 Huawei Watch Buds」及「Soundcore Space A40」，均獲4.5分。至餘「Jabra Elite 5」、「Klipsch T5 II True Wireless ANC」、「Marshall Minor III」及「Urbanears Alby」的音色就較遜色，僅得2分。



Apple Airpods Pro 2

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