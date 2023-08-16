  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

16/08/2023

驚喜客串《逆天奇案2》！炎明熹穿露腰短裙仔「做自己」

#炎明熹 #Gigi Hadid #陳展鵬 #逆天奇案2 #張頴康
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】炎明熹（Gigi）早前曾客串《愛•回家之開心速遞》，原來這位小天后日前亦客串由陳展鵬及林夏薇等主演的《逆天奇案2》。在金牌監製劉家豪公開的拍攝花絮所見，現場粉絲舉起「炎明熹」應援牌，相信她在劇中亦是演自己，不少網民期待看到Gigi的演出。

 

《逆天2》男主角陳展鵬當日亦在拍攝現場。（微博圖片）

 

　　《逆天奇案2》監製劉家豪在微博分享九張拍攝花絮照，對劇情大賣關子，他寫道：「森Sir（陳展鵬飾）同阿Wing（林夏薇飾）究竟甜蜜定慘情？Nic Sir（黃智賢飾）鍾大狀（蔣祖曼飾）肯定甜甜蜜蜜，尤麗（劉佩玥飾）點解咁樣望住子樂（張頴康飾）？Gigi炎明熹強勢加盟，《逆天2》全速拍攝中！」

 

Gigi逃跑時一臉驚青，還露出小蠻腰。（微博圖片）

 

　　相中所見，Gigi穿上露腰衫及格仔短裙，正在慌張逃跑，而關嘉敏和趙璧渝則飾演便衣女警，似乎是協助Gigi盡快離開現場。現場有不少粉絲舉起「炎明熹」的應援牌，相信她在跟之前在《愛•回家》一樣演回自己。

 

張頴康在續集去向未明

 

　　不少「Gi炎粉（Gigi粉絲）」興奮留言表示期待偶像演出，又說「下次可以演下『炎明熹』以外的角色」、「歌手開粉絲會，會場遇到恐怖分子，出動飛虎隊」等等。另外，從其他劇照所見，上集奸角張頴康一身囚衣，又戴上頭頸固定器，似乎受傷準備送院，不少網友都關心他跟劇中老婆劉佩玥的感情線。

 

劇中，穿上囚犯裝的張頴康受傷送院。（微博圖片）

轉載自: 晴報

銀行定存息率突破5厘！即刻上etnet格出最佳定存息率！► 了解詳情

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#炎明熹 #Gigi Hadid #陳展鵬 #逆天奇案2 #張頴康

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】拆解電影神怪橋段(下集)！《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？《我左眼見到鬼》俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入寺廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？

【etnet chill賞你】賞「星期一的布魯斯：​今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

etnet.com.hk