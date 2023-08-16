  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
樓市亮話
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學親子理財生財有道圖窮秘現教材攻略。學得要精
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

16/08/2023

﻿年紀愈大，租樓愈困難

#樓市 #買樓
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　近日在大角嘴見到一個從來唔肯買樓的老友，以往成日笑我們買樓做樓奴，辛辛苦苦做工為了供樓，孭了筆銀行貸款，老闆橫蠻無理都唔敢反駁，他不知幾風流快活，住幾年又可以換新環境，而且自己仲不用付裝修費，但那位老友唔知道，正當盛年，又有一份好工，租樓當然很容易，不過就很浪費，他應該利用這段時候供樓，而非租樓，因為租樓就是替人供樓。

 

　　有做物業代理的朋友同我講，超過50歲仍然要租樓，業主的眼光很奇怪，超過60歲，業主會搵一些藉口唔租，超過70歲基本上很難租到樓，那些上了年紀的租客唯有租用平均年齡比較大社區樓宇，例如大角嘴，深水埗，土瓜灣等，所以，我在大角嘴見到那位老友，當時他非常之尷尬，很怕我會問佢最近搬到那裏。

 

　　一般來說，30到45歲是買樓供樓的黃金時期，但租樓也是一樣，業主很喜歡租給那些年輕力壯，又搵到錢租客，就算平少少都會租，那些租客的確嘗到了甜頭，但唔知道這是糖衣毒藥，到了50歲，毒藥就會發作，他們會發覺，年紀愈大，愈難租樓，唯有移向那些老社區，有時都幾令人坎坷。

 

　　在香港人買第二個住宅單位要付15 ％特別印花稅之下，能夠出租單位則愈來愈少，租客則會愈來愈多，租金上升不在話下，業主是不會租給那些年紀比較大租客，所以，我相信不用太久，就會有很多年紀比較大租客要求政府出租管，不過，他們將會被人問在過去幾十年，他們有咁多機會，同時亦有能力，但點解唔買樓，搞到5、60歲仲要租樓。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

銀行定存息率突破5厘！即刻上etnet格出最佳定存息率！► 了解詳情

我要回應

更多樓市亮話文章

你可能感興趣

#樓市 #買樓

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】拆解電影神怪橋段(下集)！《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？《我左眼見到鬼》俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入寺廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？

【etnet chill賞你】賞「星期一的布魯斯：​今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

etnet.com.hk