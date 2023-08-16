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16/08/2023

便秘關肺脾胃腎事！中醫分析4大便秘類型！一早飲溫水、按穴幫助排便！推薦2款食療

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　　都市人食無定時，精神壓力大，便秘問題愈來愈常見。在中醫角度，便秘屬大腸傳導功能失常，但亦與肺、脾、胃及腎臟有密切關係。有註冊中醫師建議，應培養定期排便習慣，亦可多吃銀耳、蜂蜜、芝麻、蔬果等，加上每早起床後空腹飲1至2杯溫水，可促進腸道蠕動，再以適度運動促進胃腸激素分泌，配合穴道按摩，可有效改善便秘；惟一旦便質有異，便應及早求醫。

 

註冊中醫師陳燕桃

 

　　基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師陳燕桃稱，便秘是指大便次數減少，輕則相隔2至3日，重則相隔6至7日，甚至更久；若排便次數不減，但糞便乾燥堅硬、排便艱難、或雖有便意，糞質不乾，但無力排出，同樣屬於便秘。她補充，便秘通常會引起頭痛頭暈、腹中脹痛、肛門裂傷，以至食慾減退、睡眠不安、心煩易怒等情況。

 

4大便秘類型 不同食療應對

 

　　中醫經典著作《傷寒論》中，提到陽結、陰結、脾約等名稱。陳燕桃表示，便秘雖屬大腸傳導功能失常，但與肺、脾、胃及腎臟有密切關係。便秘的病因病機，由飲食入胃，經脾胃消化，吸收其精華，所餘渣滓再經大腸送出，形成大便。若胃腸功能正常，則大便暢通；若腸胃受病，則出現燥熱內結、氣滯不行、氣虛傳送無力、血虛腸道乾澀、陰寒凝結等情況，導致性質各異的便秘。

 

　　依病因病機及臨床所見，便秘主要分為4種，包括熱秘、氣秘、虛秘（氣虛、血虛）及冷秘。陳燕桃建議，不同性質的便秘，可按不同的食材搭配保健食療，如海參、肉蓯蓉，有補腎益血、潤腸通便的功效，適合腸道血虛便秘者；而北蓍、無花果，則有補中益氣、健胃清腸之效，適合胃口不佳的便秘者。

 

早上起床後空腹飲1至2杯溫熱清水，有助促進腸道蠕動。

 

多吃銀耳蜂蜜 宜保精神愉快

 

　　另便秘人士亦可多吃銀耳、蜂蜜、芝麻、酸奶、水果、蔬菜等食物；早上起床後，亦可空腹飲1至2杯溫熱清水，促進腸道蠕動。同時，適度的運動能促進胃腸激素分泌，配合支溝穴、合谷穴、天樞穴、足三里穴、上巨虛穴等穴位按摩，有效改善便秘。

 

　　而精神調養亦同樣重要。陳燕桃指，精神愉快有助氣血和暢、氣機流通，有利改善便秘；相反，心情苦悶、憂鬱則加重便秘。她續指，應培養定時排便習慣，一旦習慣改變、便質有異，便應及早求醫，以免延誤治療。

 

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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