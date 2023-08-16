西非尼日爾政變未息，核元素鈾爭奪戰成全球噩夢

西非國家尼日爾於上月底爆發軍人政變，軍政府不僅拘押民選總統巴祖姆（Mohamed Bazoum），日前更表示會起訴巴祖姆叛國罪，令局勢進一步惡化。西非經濟共同體（ECOWAS）指責軍政府破壞憲制秩序，不排除武力干預，但支持尼日爾軍政府的鄰國馬里及布基納法索卻憤怒回應，若ECOWAS出兵，他們也會出兵回應。如是者，衝突隨時外溢擴大，這會否引發非洲地區的大規模戰爭？這是國際社會擔憂之事。

(AP)



尼日爾今次政變原因，可謂是剪不斷，理還亂。該國位於非洲薩赫勒（Sahel）地區，一條從大西洋橫跨呈紅海的地帶。近年這一帶政變及聖戰暴力加劇，本來尼日爾是唯一較為穩定的民主國家，美法在該國均設有軍事基地，獲總統巴祖姆合作反恐，如今這一重要反恐之地也淪陷了，隨時給與聖戰組織擴張勢力的機會，因此當ECOWAS以動武來威嚇尼國軍政府時，都獲美國和法國連同歐盟的支持。



不過，美法兩國也有自己的盤算，他們要力保尼日爾不會倒向俄羅斯，也不要給中國有機可乘。為甚麼？這不關乎尼日爾的民主，而是該國盛產鈾礦產，佔全球供應5%，去年是歐盟第二大天然鈾來源，法國從尼日爾入口的鈾則佔全國15%。眾所周知，鈾這放射性物質是是核最重要的元素，可民用也可軍用，落在何人之手及如何利用實在是兹事體大。



可是，尼日爾人民怎樣反應呢？他們大多對其前殖民宗主國法國不滿，認為法國一直沒有放棄殖民者思維，即使尼日爾獨立後仍繼續掠奪當地的資源，特別是開採鈾這具放射性礦產時，卻完全沒有照顧到當地人的健康，其所謂投資其實只是建基於對尼日爾人的最大剝削之上，以前視他們為黑奴，現在一樣視他們為黑奴，卻在該國沒有絲毫建樹，連一條像樣的馬路也沒有，令尼日爾這個西非最大的資源國家成為全球最貧窮的國家之一。



尼日爾在1897年至1900年被法國佔領，1904年成為法國殖民地（法屬尼日爾軍管地），1940年代併入法屬西非，直到1960年8月3日尼國獨立，雖有建立民主制度選出總統，卻出現數次政變，而在2021年才上任的巴祖姆也不例外，遭其本應保護他的總統府自衛隊叛變，後者反指前者叛國，指控他勾結西方勢力，背叛了國家利益。



諷刺的是，反法情緒一直存在於尼日爾民眾之中。當政變發生後，不少人上街揮舞俄羅斯旗，主張擺脫法國靠向俄羅斯，並高喊打倒法國帝國主義。同樣的景象早出現在經歷過政變後的西非其他國家，先是布基纳法索、馬利，繼而是中非共和國，他們的反法情緒同樣強烈，在這方面值得我們深入研究。



原來法國反恐部隊在馬利受到杯葛後於2022年撤離該國，巴祖姆卻決定接納這些法軍，並與法國建立更緊密的軍事合作，令到尼日爾人非常憤怒。由於尼日爾的貪腐、嚴格的社會階級劃分和酬庸政治，當地年輕人很難找到工作，而法國又力挺巴祖姆，這無疑進一步加劇當地人特別是年輕人的反法情緒。



除法國的駐軍，美國在尼日爾亦有兩個無人機基地和1100軍人駐守，並向該國提供軍備和培訓。今次叛軍便曾受美軍訓練，這還包括在該地區的武裝組織，令當地人有感於美法在反恐上愈反愈恐。另方面，有分析家指俄羅斯近年借機在非洲大陸積極經營他們的影響力，今次尼日爾人揮舞俄羅斯旗便可見一班，難道俄國不也是衝著非洲的戰略資源而來嗎？此外，中國是繼法國之後，乃是尼日爾第二大投資者，這包括水力發電水壩工程和非洲最大的跨界油管等，當然還有其他礦產的開採。



我們應如何看待西非一波接一波的政變現象？這是大國在該地區博奕的後遺症？還是殖民主義在當地所造成的深層次矛盾？或許我們更應了解非洲人過百年來對獨立自主的渴求和不懈奮鬥，誰令他們成為坐在金礦上的窮人？