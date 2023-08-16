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關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

16/08/2023

藍營2024年究竟為何而選？

#大國博弈 #綠營 #賴清德 #侯友宜 #柯文哲 #白色力量 #國民黨 #藍營 #台灣
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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

 

　　綠營候選人賴清德過境美國，標誌著台島2024年大選進入最後5個月倒數，而美方對這位「務實台獨工作者」超乎尋常的冷待，也令島內選情呈現出一種混沌狀態，似乎萬般結果皆有可能：
　

賴清德過境美國遭冷待（美聯社）


　　其一、在賴清德方面，拜登政府過去一段時間催促民進黨政府延長兵役，號召與對岸打玉石皆焚的城市巷戰，早已嚇怕了不少選民；另一方面，拜登政府又對賴的台獨主張多加掣肘，確保他服從於美國制華的聽話角色。這就使得賴在現階段的競選中頗有點左右不是人，勝算看似渺茫。

 

　　其二、侯友宜的選情也好不到哪裏：他在競選首階段採取了錯誤策略，擺出一副「我會打好呢份工」的市長形象，對今次選舉至關重要的兩岸和平議題避之則吉，同時又受到黨內山頭林立的老毛病影響，居然在參選後一個月，支持率還被賴清德遠遠拋到了後面，一度跌到只有12%。

 

　　其三、由於藍、綠候選人均存在施展不開的缺點，白色力量候選人柯文哲在政治歷練上「深築牆，廣積糧」多年後，終於有了「逐鹿中原」的機會。經此一役，不管他是否勝出，都完成了從地方進軍中央的使命，正式確定「藍、白、綠」三方割據時代。而且，還很可能是白色坐大，藍綠爭奪次席。

 

賴清德的艱苦蛻變

 

柯文哲首次問鼎中央，形成藍白綠逐鹿（柯文哲臉書）

 

 

　　之所以混沌，是因為以上三項皆存變數。時值選舉中段，賴清德正在完成由「台獨金孫」至「聽話小貓咪」的艱苦蛻變；一旦成功，民進黨絕對有實力在衝刺階段，一如既往推出重量級戲碼扭轉選情。更何況，民進黨是拜登政府賴以遷離台積電、打焦土巷戰的基本盤，因此華府至最後關頭絕對不會虧待他。

 

　　侯友宜雖然開局乏力，但現已意識到兩岸關係並不是國民黨候選人可以迴避的議題，終於也開始「膽粗粗」喊起和平口號來。畢竟離選舉還有數月時間，只要調整策略，谷底反彈並非不可能，關鍵在於如何重塑黨內團結。而藍綠兩位候選人的表現，反過來又會影響白色力量柯文哲的吸票能力。

 

　　於是，台島2024年選舉就有可能呈現以下幾種發展途徑：一、白色力量在中期遭到藍、綠夾擊而消停，選舉回歸傳統的藍綠之爭；二、侯友宜成功鞏固藍營團結，綠營支持者眼見形勢不利而寧願改投柯文哲，形成台島首次「藍白對決」；三、藍營內部瓦解形成台島首次「綠白」之爭；四、藍綠都有相當一部分支持者投給了柯文哲，促成了白的空前崛起。

 

　　基於以上數種可能，藍營各方在競選步入中期階段時，確有必要檢討一個基本問題：2024年，無論是撐侯的「中央軍」，還是「郭粉」、「韓粉」，你們究竟為何而選？

 

藍營的三個迷思

 

侯友宜仍有數月時間鞏固藍營團結（侯友宜臉書）


　　自從侯友宜5月應國民黨徵召參選以來，一方面支持韓國瑜的廣大韓粉因受到冷落而不滿，聲言會改投柯文哲；另一方面又有郭台銘的另立山頭，甚至一度試圖與柯文哲藍白合流，而導致國民黨再度出現不戰而潰之勢。現實情況是，賴清德民調支持率再差，也總有約莫35%的綠營死忠追隨，而侯友宜卻跌到綠白候選人之後，這就側面反映了國民黨的未來。

 

　　相較於白色力量正由地方走向中央，藍營如果一再贏地選輸大選，則無疑是正在從中央向地方退卻。事實上，無論是上屆藍營候選人韓國瑜，還是本屆的侯友宜其實一脈相承，都是在地方打拚起家，而被徵召進軍中央。對島內外大局缺乏認知，使得喊出「下架民進黨」的藍營，卻從競選一開始就忽略了三大問題：

 

　　一、今次選舉是在中美關係走向全面對決的大時局下進行，兩岸是戰是和已經成為俱凌駕性地位的關鍵議題。

 

　　二、正因為對這個問題的嚴峻性理解不足，藍營隨即又陷入了第二個迷思，認為拜登政府冷待賴清德，是試圖緩和台海局勢，並因此有可能向侯友宜開綠燈，結果陷入自我麻痺。

 

　　三、藍營再陷分裂，也說明黨內對島內政黨生態的變化，及其對兩岸局勢的影響仍未有深刻認識。本次選舉不僅是處於中美建交後關係最為惡劣的時期，而且在島內亦是首次出現「藍、白、綠」三方逐鹿。

 

　　換言之，島內過去30年習以為常的藍、綠政黨交替已成歷史，即使民進黨下架，亦不意味著藍營的勝利。從政黨利益而言，這固然意味著國民黨作為百年大黨的衰落，但從兩岸大局來看，一旦白、綠成為島內政治主流，又會引發北京何種判斷與反應？

 

和平統一可能性完全消失？

 

　　如果我們把「藍、白、綠」的兩岸立場粗略分為「和統」、「和而不統」、「獨」，就會發現，藍營在台島政治中最為獨特，也因此是最為重要的作用，就是避免兩岸關係進一步走向對立。而在台海陷入危機之時，他亦最有條件與北京展開對話。而藍營若能贏得今次選舉，亦或多或少令北京相信，兩岸和平統一的可能性尚未完全消失。

 

　　就此角度而言，藍營在這場選舉中的終極挑戰並非僅僅是「下架民進黨」，而是在藍、白、綠的權力洗牌中，全力避免被浪淘沙。換言之，藍營無論輸贏都需爭取得票率的最大化，以反映島內仍有顯著的和統力量。失去這股力量，島內外的政治格局都將發生前所未有的改變。

 

 

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