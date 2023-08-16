立秋養生 | 入秋陽氣收、陰氣長！宜少吃瓜、調補脾胃！推介補血安神「桂圓茯苓烏梅茶」

「近日下的雨真大，而且行雷閃電呢。」Winne說。

「上周已經立秋，表示秋天到了。我們常說『秋收』，秋天的氣是往下收，往下降，為冬天的『藏』作預備。立秋後，陽氣轉衰，陰氣日上，自然界由生長開始向收藏轉變，這幾天大雨連場，說明陽氣在降，雨下得愈大，陽氣降得愈急。」我說。

「不知是否和天氣轉變有關，身邊很多朋友也病倒了。」Winnie說。

「脾主四時，脾胃強壯能適應天氣變化。反之，天氣變則容易生病。人體的活動跟隨大自然，現在大自然的能量往下降，我們的氣血也降。脾胃虛位人體中央，若脾胃虛弱，氣血下降壓迫脾胃，則造成脾胃濕滯。所以現在的求診者多伴腸胃問題，腹痛腹瀉、嘔吐等。」我說。

「又是脾胃，看來脾胃真的很重要。」Winnie說。

「我們需要呼吸和進食來維持生命。呼吸主要由肺負責。把吃進的東西消化則是脾胃的功能。肺屬金，脾屬土，在中醫治療上更可通過補脾益氣來補益肺氣，我們稱為培土生金。脾胃又處於氣血運行的樞紐，豈會不重要？」我說。

「秋天飲食和夏天明顯不同嗎？」Winnie問。

「立秋後，瓜宜少食。雖然初秋還是比較熱的，但像西瓜、苦瓜這類寒涼之物，我們也要逐漸放下。瓜一般能消暑，不久就是處暑，暑氣也沒有了，還要消嗎？

從立秋開始，我們進入到了陽氣漸收、陰氣漸長，由陽盛逐漸轉變為陰盛的時間節點。秋天草木凋零，有肅殺之氣，有些人會有情緒低落的感覺。情緒不好又會睡不著。現在可以吃桂圓補益心脾，養血安神。下雨天天氣潮濕，可以加點茯苓，能利水滲濕，健脾安神。當然不要忘記調補脾胃，生薑和紅棗是好拍擋。秋天主收，可加點烏梅收斂虛火，整個食療酸酸甜甜，很易入口。」我說。

「這個立秋湯水很易煲。」Winnie說。

「現在正是為來年做準備。內經提醒我們要早點入睡，秋天養生，冬天就能好好收藏精氣，明天春天才有能量生發，身體才會健康。」我說。

下一頁：即睇桂圓茯苓烏梅茶點煲