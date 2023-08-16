跌了九成，可以再跌九成？！

姊妹們，連續兩次提到，面對內地房地產市場下滑，個別房企又再出現流動性問題，中央不得不重整房地產政策，最明顯就是不再提「房住不炒」這個「指導思想」。

但無奈的是，在世紀疫情之後，曾經存在的所謂「剛性需求」，好像突然消失了。置業者不但對地產市場，甚至對經濟前景都失去信心。

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因此，我估計，那「三條紅線」的緊箍咒，也可能會逐步放寛，因為賣樓套現已經不成，如果銀行又不貸款，就等於將這些房企推向倒閉的深淵。至於銀行應否借錢給這些房企，就由銀行以商業運作去決定。

只不過，個別財政上已經亮起紅燈的房企，可能連這一步也未踏出，就會步向破產或倒閉的邊緣了。一年多前，深陷債務危機的恒大地產（03333）已經在港交所停牌至今，問題以乎未完全解決。

而另一家規模和級數跟恒大不相伯仲的民營房企碧桂園（02007），就成為近期的主角。無他，因為該公司已經不能支付部分境外債的利息，而部分境內債，也要暫停上市，並建議重組，即是要分期支付。

結果，碧桂園的股價連日急瀉。我的姊妹Lucy又再WhatsApp我，跟我分析和分享她對碧桂園的看法。

「妳的看法果然不錯，內房股最壞的時刻真的未過！但妳估阿爺會不會救碧桂園呢？」Lucy問我。

「其實，我的看法跟上次沒有太大分別！即是說，那些因為自己經營不善，過度借貸而弄至這個田地的房企，政府是不會主動打救的。現時政府的房地產優化政策，也不會特別利好他們。整個地產市場或許會回暖，置業者的信心或許會改善，但這需要時間。遠水確實不能救到近火，碧桂園可能仍要自己去解決流動性的問題呢！」

「嗯，但碧桂園是十分龐大的房企，那條供應鏈牽連甚廣，如果政府置之不理，恐怕影響會很大呢！」Lucy搶著說。

「我同意，碧桂園的規模和影響力都不能小覷，但政府出手始終會造成不良的先例。如果碧桂園的情況進一步惡化，或許由其他房企出來收購，會是一個較佳的出路。」

「哈哈，其實我也是這樣想，但民營的房企，大都面對流動性問題，能夠有能力做『白武士』的，為數不多，反而妳上次提到的中國海外（00688）和華潤置地（01109），她們的財政相對是最健全的，應該較有機會？」

「我只能說，表面上應該是的，但實際仍然要看兩者的意願，以及是否有商業價值，今時今日也不能純粹用行政手段去處理這些棘手的問題了。當然，除了房企之外，其他企業也有可能的。」

「但妳指的商業價值是？」

「主要有兩點，其一是被收購者是否仍然資可抵債，如果已經不是（持有的資產已經跌價），能夠成事的機會較細，因為收購者的風險增加了；其二是兩者的土地儲備是否能互相補足。如果不是，也不容易撮合呢！」

「唉，這樣說來，妳又打沉我博碧桂園的想法了。妳知道嗎？以過去兩年多計起，碧桂園的股價已經跌了九成呢！」

「我知道，但正如我所說，萬一碧桂園過不了這一關，她的股價可以再跌九成呢！」

「噢，明白！」

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au