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16/08/2023

WhatsApp 3大新功能！新推即時視像訊息錄短片覆msg！預告增「一機多號」切換模式/ 開32人語音聊天室

#WhatsApp #即時視像訊息 #語音聊天室 #新功能 #一機多號 #數碼營銷 #WhatsApp新功能 #Android
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　　Whatsapp 又有新功能！最常用一定是全新即時視像訊息，可以直接在對話中以 60 秒內的短片回覆訊息，另外也預告未來將增設「一機多號」切換模式，以及最多 32 人的語音聊天室！即睇詳情。

 

Whatsapp新功能01｜「一機多號」不是夢！全新多帳戶切換功能

 

　　若想在自己的手機使用多個 WhatsApp 帳戶，目前只能利用 WhatsApp Business 或第三方Apps，但外媒最近報導在 WhatsApp 最新 Android 測試版中發現全新的「多帳戶」（Multi-Account）切換功能，只要在「設定」新增其他帳號即可，用戶便能隨時在同一個 WhatsApp 切換至不同帳號的對話，以後「一機多號」就更方便。要留意，這切換帳戶功能目前只開放給 WhatsApp beta 的 Android 2.23.13.5 版本測試員，至於何時正式推出，大家仍要靜候官方消息！

 

（圖片來源︰Twitter @WABetaInfo）

 

Whatsapp新功能02｜開語音聊天室！最多同時支援32個人

 

　　疫情之後，online meeting 成大趨勢，WhatsApp 今年 3 月也加強其桌面版群組通話及語音通話功能，不只文字訊息，還可分別支援最多 8 位成員的群組通話及 32 位成員的語音通話！最近外媒再在 WhatsApp Android 測試版中發現手機版也將推出語音聊天室，並支援 32 個人以語音通話。新功能最好是並非全部群組成員都會收到 Whatsapp call 邀請，只有參與者才收到靜音通知，而且語音聊天也受端到端加密的保護，只有進行通話的成員才可聽到通話內容。

 

（圖片來源︰Twitter @WABetaInfo）

 

Whatsapp新功能03｜ 全新即時視像訊息！快錄60秒短片

 

　　Whatsapp 上月還推出全新即時視像訊息，讓大家直接在對話中錄製最多 60 秒的個人短片作即時視像訊息。只要切換至視像模式，長按或向上滑動而鎖定錄影功能，便可開始錄影影片。傳送之後，即時視像訊息在對話中開啟時會自動靜音播放，點按影片才能開啟聲音。

 

 

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