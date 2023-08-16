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16/08/2023

【銀色債券】銀債抽22手或以下穩中，最多獲派23手為歷年之冠

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　　政府周三（16日）公布第八批銀色債券的認購及配發結果。根據配售銀行和證券經紀所提供的認購資料，截至8月9日下午2時認購期結束為止，政府共收到32.38萬份有效申請，涉及的債券本金總額約達717億元。銀色債券的最終發行額為550億元，略高於500億元的目標發行額。

 

 

最終發行額為550億元

 

　　政府按照7月14日的發行通函中所載的機制配發債券。全部有效申請均可獲配發不同金額的債券，最多可獲23手（每手為1萬元）。為數20.25萬份認購22手或以下債券的申請，將獲全數配發所申請的債券。餘下的12.13萬申請（即認購22手以上者），均將先獲發22手債券，並進行抽籤，其中近9萬份申請將獲配發多一手債券。

 

今批銀債認購額及認購人數均創新高

 

　　銀色債券將於8月18日發行。財政司司長陳茂波表示，今批銀色債券的認購金額及認購人數均創新高，顯示銀色債券繼續受到年長市民的歡迎。銀色債券能為年長市民提供穩定安全、回報吸引的投資選項，讓金融服務更普惠、更好服務市民及社會的需要。是次每位投資者最高獲發手數更達23手，是歷年之冠。港府會繼續因應認購反應及市場情況等相關因素，檢視計劃的成效和安排。

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

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