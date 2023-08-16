日本旅遊必讀冷知識 | 6個遊客終極疑問！點解東京搭扶手電梯企左邊？為何日本餐廳只提供冰水？

要數香港人最愛的旅遊目的地，日本必排名頭3位，不少人更當日本是鄉下！雖然成日去，但總有很多不明白的地方，這次就跟大家分享一下幾個日本的冷知識，下次返鄉下時就大派用場！

日本旅遊必學冷知識 | 01. 用手指表示數目的方法大不同！我們的「3」會被視作OK？

這個知識，我覺得是最常用及最實用的。去到餐廳或要買入場券時，就算你唔識日文「何名さまですか？」，都會明白對方是問你有幾多人吧！除了用英文回答，亦可以用手勢示意；不過，日本人跟香港人表示數目的手勢略有不同！代表1、2、4、5都跟我們一樣，舉起1、2、4、5隻手指就可以。但3的話，我們會舉起中指、無名指及尾指，日本人見到會以為是「OK」的意思，而他們會舉起食指、中指及無名指代表3。至於6，我們會舉起姆指及尾指，這個手勢他們會應為是「電話」，而他們會用兩隻手去表達6，一隻手舉起5隻手指，另一隻手舉起食指（有些人又會把食指放於另一隻手的掌心代表6），如此類推代表7至10。



日本人會舉起中指、無名指及尾指代表「3」，而不是用「OK」的手勢。

（圖片來源：Irasutoya）



表示數字「6」的話，日本人會用兩隻手去表達6，一隻手舉起5隻手指，另一隻手舉起食指。

（圖片來源：Irasutoya）

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